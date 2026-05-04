Con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno nacional lanzó una guía digital para que exportadores e importadores argentinos puedan consultar cómo operar bajo el nuevo esquema. La herramienta está disponible en el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y concentra información sobre aranceles, cuotas, acreditación de origen y cronogramas de desgravación.

Según se informó oficialmente, la medida apunta a facilitar la toma de decisiones de negocios en un momento clave para el comercio exterior argentino. Desde el 1° de mayo comenzó a regir de manera provisional el capítulo comercial del acuerdo, considerado uno de los más relevantes firmados por la región tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto redefine las reglas del intercambio entre ambos bloques y abre oportunidades para exportaciones, inversiones y comercio global.

Mercosur y Unión Europea activan su pacto histórico: impacto en exportaciones, inversiones y comercio global

El portal oficial incluye un buscador por nomenclatura arancelaria, que permite verificar qué arancel aplicará la Unión Europea a los productos exportados desde Argentina y cuál será el tratamiento para los bienes e insumos europeos que ingresen al mercado local. También reúne información sobre cuotas de importación y exportación, reglas para acreditar el origen de la mercadería y requisitos operativos para utilizar los beneficios del acuerdo.

El objetivo del Gobierno es que la plataforma funcione como una herramienta práctica para empresas que necesitan evaluar costos, oportunidades y condiciones de acceso a mercado sin tener que recurrir directamente al texto completo del acuerdo, de carácter técnico y extenso.

Una herramienta para cerrar la brecha de información empresaria

El lanzamiento llega en un contexto en el que buena parte del sector privado todavía muestra un bajo nivel de preparación frente al nuevo escenario comercial. Según publicó PERFIL Córdoba, una encuesta del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN) entre 190 empresas argentinas que operan en comercio internacional reveló que solo 1 de cada 10 conoce el cronograma de reducción arancelaria de su sector. Además, 9 de cada 10 calificaron su conocimiento del acuerdo entre nulo y medio, mientras que el 60% creía que comenzaría recién en 2027.

Ese diagnóstico vuelve más relevante la puesta en marcha de una guía oficial. En la práctica, para aprovechar una baja arancelaria no alcanza con saber que el acuerdo existe: cada empresa debe identificar su posición arancelaria, verificar si su producto ingresa con desgravación inmediata o gradual, revisar si está sujeto a cupo y cumplir con las reglas de origen correspondientes.

Entra en vigencia el acuerdo Mercosur-UE y “hay barcos ingresando con un ahorro equivalente a USD 4.000 la tonelada”

El punto es sensible porque el acuerdo funciona en doble vía. Las reducciones arancelarias benefician a los exportadores argentinos que buscan ingresar al mercado europeo, pero también modifican las condiciones de competencia para productos europeos que lleguen al mercado local. En ese sentido, la información temprana puede ser determinante tanto para ganar mercados externos como para anticipar cambios en el mercado interno.

Qué se puede consultar en VUCE

La nueva sección del portal www.vuce.gob.ar permite acceder a información sobre:

Aranceles aplicables a exportaciones argentinas hacia la Unión Europea. Aranceles para bienes e insumos europeos que ingresen a la Argentina. Cuotas de importación y exportación. Reglas y documentación para acreditar origen. Cronogramas de desgravación arancelaria. Trámites y requisitos para operar bajo el acuerdo Mercosur-UE.

La herramienta busca traducir la letra técnica del acuerdo en variables concretas de negocio. Para una pyme exportadora, por ejemplo, puede permitir saber si un producto tendrá una baja inmediata de arancel, si deberá competir dentro de una cuota o si necesita adaptar documentación para certificar origen.

Una guía para saber qué arancel paga cada producto

Uno de los puntos centrales de la nueva herramienta es el buscador por nomenclatura arancelaria, una función clave para que las empresas puedan conocer con precisión qué tratamiento tendrá cada producto dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En comercio exterior, no alcanza con identificar un producto por su nombre comercial. Para saber qué arancel corresponde, si accede a una reducción inmediata, si tiene una baja gradual o si queda sujeto a una cuota, es necesario ubicarlo dentro de la nomenclatura arancelaria, es decir, el código técnico con el que se clasifican las mercaderías en las operaciones de importación y exportación.

A partir de ese dato, la plataforma permite verificar qué arancel aplicará la Unión Europea a los productos exportados desde Argentina y también qué condiciones tendrán los bienes e insumos europeos que ingresen al mercado local. Ese punto es relevante tanto para exportadores que buscan ganar competitividad en Europa como para empresas argentinas que importan maquinaria, partes, componentes o insumos productivos.

La información resulta especialmente útil porque el acuerdo no impacta de la misma manera en todos los sectores. Algunos productos pueden tener una desgravación más rápida, otros ingresan dentro de cupos específicos y otros mantienen cronogramas de reducción progresiva. Por eso, conocer la posición arancelaria y el calendario aplicable se vuelve un paso previo para calcular costos, precios de venta, márgenes y oportunidades comerciales.

Para una pyme exportadora, por ejemplo, la diferencia entre pagar un arancel pleno o acceder a una reducción puede modificar la rentabilidad de una operación. Para una industria que importa insumos desde Europa, en cambio, la consulta puede servir para anticipar una baja en costos o revisar su estrategia de abastecimiento.

En ese sentido, la guía busca transformar un acuerdo de alta complejidad técnica en una herramienta de uso práctico: permite pasar de la lectura general del pacto a una pregunta concreta de negocio: qué pasa con mi producto, desde cuándo y bajo qué condiciones.

El acuerdo abre oportunidades para sectores sudamericanos como carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja, mientras que del lado europeo mejora las condiciones para bienes industriales, autos, vinos, quesos y productos farmacéuticos, entre otros rubros, según el análisis publicado por PERFIL con información de AFP.

Pero el impacto no será automático. Especialistas en comercio exterior vienen advirtiendo que las empresas que lleguen tarde pueden perder cupos, habilitaciones o canales comerciales frente a competidores más preparados.

En paralelo, algunos operadores ya observan efectos concretos. En Canal E, el consultor ganadero Víctor Tonelli señaló que ya había barcos ingresando con un ahorro equivalente a USD 4.000 por tonelada y sostuvo que Argentina cuenta con información suficiente para cumplir con exigencias europeas en materia de certificación vinculada a deforestación.

La guía de VUCE aparece así como una respuesta oficial a una necesidad inmediata: ordenar la información y reducir la distancia entre el potencial del acuerdo y la capacidad real de las empresas argentinas para aprovecharlo.

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