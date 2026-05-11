Maní argentino: caída de precios, menos siembra y expectativas por el acuerdo Mercosur-UE

En diálogo con Canal E, Diego Bracco, presidente de la Cámara Argentina del Maní, aseguró que el sector atraviesa una campaña marcada por la baja de precios internacionales, aunque mantiene expectativas de recuperación y expansión comercial hacia Europa y Asia. La cosecha de maní en Argentina comenzó con demoras y bajo un escenario internacional complejo.

Según explicó Bracco, la reducción del área sembrada estuvo directamente vinculada a la caída de los precios globales y a la sobreoferta registrada durante 2025. “Cuando sembramos en 2025, el área había sido reducida casi un 25% en Argentina”, señaló.

El dirigente explicó que el mercado del maní funciona con una lógica distinta a otros commodities agrícolas. “No tenemos un precio futuro como puede ser la soja o el maíz”, remarcó, al tiempo que sostuvo que los negocios se realizan mayormente bajo operaciones spot y con menor previsibilidad para los productores.

Actualmente, los precios internacionales se encuentran entre un 20% y un 25% por debajo de los valores del año pasado. Sin embargo, Bracco manifestó expectativas de recuperación en los próximos meses debido a la menor producción mundial. “Espero que el mercado reaccione con una suba del precio”, afirmó, tras destacar que países como Estados Unidos, China, India y Brasil también redujeron su superficie sembrada.

El valor agregado y la oportunidad europea

Bracco detalló además cómo funciona la comercialización del producto y aclaró que el negocio final está determinado por la calidad del grano dentro de la vaina. Luego del proceso de secado y selección, el maní argentino se exporta principalmente hacia Europa, tanto en grano como en productos elaborados.

En ese sentido, el presidente de la Cámara destacó la importancia estratégica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Hoy, el 70% del maní que consume Europa proviene de Argentina”, afirmó, y atribuyó ese liderazgo a la calidad y confiabilidad de la producción nacional.

Además, explicó que el acuerdo permitirá reducir progresivamente los aranceles para productos industrializados, como la pasta de maní o el maní tostado. “La expectativa es que podamos dar un paso más adelante hacia tener más valor agregado en Europa”, sostuvo.

Asia y el crecimiento del consumo saludable

El sector también apunta a expandirse hacia Asia y el sudeste asiático, regiones donde el consumo de maní mantiene una fuerte proyección de crecimiento. Según Bracco, la Cámara Argentina del Maní trabaja para ampliar su presencia comercial en mercados donde el crecimiento poblacional y económico impulsará la demanda alimentaria.

En el plano local, el dirigente aseguró que el consumo interno también muestra señales positivas, impulsado por la tendencia hacia las proteínas vegetales y la alimentación saludable. “El maní aporta más proteína que un huevo”, destacó.

Además, señaló que cada vez existen más alternativas de consumo en góndolas y propuestas gastronómicas. Desde la entidad buscan fomentar nuevas formas de incorporación del producto a la dieta cotidiana, más allá del clásico consumo como snack.