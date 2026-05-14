Atilio Benedetti sobre el acuerdo Mercosur-UE: “Hay una necesidad de dar un paso más en lo que es normas, calidad y trazabilidad”

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la cámara de Diputados, Atilio Benedetti, evaluó en Canal E los desafíos de la lechería argentina frente a la entrada en vigencia provisoria del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y aseguró que la apertura comercial representa una oportunidad, aunque también obliga a una rápida adaptación productiva e industrial.

“Creo que lo de este tan demorado acuerdo ha abierto las puertas para que podamos ingresar, incluso con productos lácteos, a un mercado enorme como es el mercado europeo”, afirmó Atilio Benedetti. Sin embargo, aclaró que, “las cuotas no son significativas, no son muy importantes”, aunque remarcó que el convenio servirá para elevar estándares productivos y sanitarios.

Las oportunidades del acuerdo Mercosur-UE para la industria lechera

Asimismo, sostuvo que uno de los principales desafíos estará en las normas de calidad y en la trazabilidad. “Hay una necesidad de dar un paso más en lo que es normas, calidad y trazabilidad, ya esto está fuera de discusión”, señaló. En ese sentido, agregó que la adecuación no sólo impactará en la relación con Europa sino también dentro del propio Mercosur, ya que “esto empieza a operar también como un parámetro nivelador entre los distintos países del Mercosur”.

Otro de los puntos que generan preocupación en la cadena es el uso de denominaciones protegidas en productos lácteos. Benedetti explicó que la exportación de quesos puede verse afectada por las restricciones europeas sobre nombres de origen. “Hay mayores dificultades en el tema de exportación de quesos”, indicó, y precisó que, “hay una cantidad de quesos, que hay un tiempo en el cual nuestras producciones van a tener que cambiar sus denominaciones”.

Se estiman complicaciones para la exportación de productos lácteos

En medio del debate sobre posibles nuevas barreras para exportar productos agroindustriales argentinos, consideró llamativa la aparición de recientes alertas sanitarias y ambientales por parte del bloque europeo. “Por lo menos es raro que estén apareciendo tantas exigencias y tantas alertas”, dijo, al referirse también a observaciones sobre la soja y la miel argentina. Incluso, subrayó: “Sospechosamente, yo diría, están apareciendo muchos problemas”.

Sobre el nivel tecnológico de la producción lechera, el entrevistado destacó avances en automatización y tambos robotizados. “Estamos en un muy buen nivel de incorporación de tecnología, o sea, de conocimiento de tecnología”, aseguró, aunque reconoció que persisten diferencias entre empresas y regiones. “Hay algunas industrias que están cumpliendo con todos los requisitos, otras que están un poco más lejos de esto, de la misma manera que los productores”, agregó.