El PRO "se le planta" a La Libertad Avanza y advierte por un endeudamiento récord de las familias

La alianza política tiene límites y el bolsillo parece ser la línea roja. En un claro gesto para despegarse del impacto social que genera el rumbo económico de La Libertad Avanza, el partido de Mauricio Macri trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad de la calle. La principal conclusión del espacio es una advertencia: para llegar a fin de mes los argentinos tarjetean hasta los gastos más básicos, llevando el nivel de deuda de los hogares a un récord histórico en las últimas dos décadas.

La postura oficial quedó plasmada en la segunda parte del informe "Atrápame si puedes II", elaborado por la Fundación Pensar, la “usina de ideas” viculada al PRO que lidera María Eugenia Vidal. En el texto, el partido le reconoció a la Casa Rosada el éxito en la estabilización de las variables macroeconómicas, pero advirtió sin filtros que esa supuesta recuperación todavía no aterrizó en la economía real ni logró derramar beneficios sobre la mayoría de la población.

María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar

Para graficar esta fractura, el documento trazó un mapa social dividido en cuatro estratos muy marcados. En la cima ubicó a los "ganadores tempranos" (sectores con activos y margen para ahorrar) y un escalón más abajo a los "esperadores" (una clase media formal que aguanta con la esperanza de estar mejor). En el fondo de la pirámide agrupó a los "ajustados", que perdieron capacidad de consumo diario, y a los "perdedores directos", una gran bolsa donde conviven los jubilados de la mínima, los trabajadores informales y los empleados públicos.

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Los números que sostienen esta radiografía llevan la firma del ex ministro de Economía Hernán Lacunza. En su columna, el especialista contrastó realidades completamente opuestas: mientras los titulares de la Asignación Universal por Hijo lograron duplicar sus ingresos reales desde fines de 2023, la licuadora pasó por otros sectores de lleno. Según sus cálculos, los jubilados con bono cobran un 15% menos en términos reales, los estatales perdieron 17 puntos y los docentes universitarios sufrieron un hachazo del 26%, todo enmarcado en un freno total a la obra pública.

Este panorama caló hondo en la base de la pirámide, donde domina el pesimismo. El economista Fernando Moiguer analizó el fenómeno en el reporte y definió el escenario como una transformación "veloz, feroz y múltiple". Las encuestas que acompañan su lectura exponen el nivel de asfixia: casi la mitad de los jóvenes (49%) no logra cubrir sus gastos con el salario, el 46% de los adultos activos vive con el miedo constante a quedarse sin trabajo y el 44% ya cortó de raíz sus consumos habituales.

En una encuesta de Fundación Pensar, Milei fue considerado "un problema mayor" que el peronismo y CFK

El fantasma del desempleo y un ultimátum para las urnas

El termómetro laboral que expuso el macrismo también arrojó cifras en rojo y confirmó el impacto del ajuste en el sector privado. Durante el primer trimestre de este año, la informalidad atrapó al 44,2% de los trabajadores activos. A la par, el desempleo oficial se ubicó en el 7,8%, la subocupación trepó al 11,1% y un 15,8% de los empleados formales salió a buscar un segundo trabajo de manera desesperada para intentar empatarle a la inflación.

Ante esta foto de dos países paralelos, la consultora Mora Jozami aportó su mirada y subrayó que, si bien asoman ganadores más claros que hace un año atrás, la estructura social argentina permanece completamente partida. "El Gobierno logró construir una narrativa de orden", reconoció la analista, pero inmediatamente le marcó la cancha y le exigió acción a la gestión libertaria: "Necesita construir una experiencia de mejora".

Ese reloj de arena político empieza a quedarse sin tiempo, especialmente entre los grupos etarios más castigados por la motosierra. El documento se encargó de cerrar con un dato que funciona como una advertencia directa hacia el 2027: seis de cada diez adultos mayores ya admiten abiertamente que votarían por un cambio de gestión en las próximas presidenciales.

TC/MSS