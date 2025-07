La Fundación Pensar emitió un balance del primer año y medio de gestión de Milei: "Todos somos un poco más pobres"

La Fundación Pensar, el centro de análisis y pensamiento ligado al PRO, emitió este martes un informe sobre el primer año y medio de gobierno de Javier Milei, al que resumió bajo el título “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”.

En el documento, la fundación que preside la exgobernadora María Eugenia Vidal destacó el orden fiscal y la evolución de la inflación aunque alertó sobre la caída de la actividad económica, el empleo y los salarios durante la gestión libertaria.

"Si bien los salarios llevan varios meses ganándole a la inflación, aún no alcanzaron el nivel de noviembre 2023", subrayó el informe en referencia a la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los ingresos con la devaluación realizada apenas asumió Milei en diciembre.

Informe sobre el año y medio de gobierno de Javier Milei de la Fundación Pensar.

En otro tramo, el centro de estudios analizó la opinión pública sobre el Gobierno y llegó a la conclusión de que “la sociedad banca, aún fragmentada”, con una aprobación del 48% en junio. Sin embargo, señala que impera un “estado de ánimo negativo” en el 53%.

El Gobierno intervino en el mercado del dólar futuro para evitar una disparada aún mayor de la divisa

Al mismo tiempo, ante la pregunta de si el Gobierno es “mejor, igual o peor de lo que esperaba”, el 45% indicó que era peor. En cuanto a la evaluación de la “peor medida del Gobierno”, la más destacada fue el “recorte a jubilados”, seguida de “todo”.

Informe Fundación Pensar.

Sobre el primer año y medio de gestión: "Entre los perdedores están las actividades que generan más empleo"

En la editorial del informe, Vidal sostuvo que “todos los argentinos sin importar de qué provincia, sector económico o clase social, ganamos con menos inflación y más estabilidad”.

En cambio, en el balance de las actividades económicas fue menos optimista. “Entre los perdedores están las actividades que generan más empleo en nuestro país, como la industria y la construcción. No es sorpresa que el desempleo haya subido al 7,9% en el primer trimestre de 2025, ni que la tasa de informalidad alcance el 42%”, advirtió la funcionaria.

Informe de la Fundación Pensar sobre actividad durante el primer año y medio de gestión libertaria.

De acuerdo al salario, este cayó 6% en términos reales y los más golpeados siguen siendo los jubilados y los sectores más vulnerables: “Todos somos un poco más pobres. Y algunos quedaron peor parados. Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso acumula una caída de 4,7% desde diciembre de 2023, momento en que ya estaban deprimidos”, enfatizó Vidal.

La exgobernadora remarcó la urgencia de discutir el Presupuesto Nacional: “Podemos entender que por la emergencia, en el primer año de gobierno, no se haya tratado. Pero ya no hay excusas para que, respetando el equilibrio fiscal, no se trate el presupuesto. El problema de asignar recursos escasos se resuelve con el presupuesto, no con parches.”

En línea a la cuestión fiscal el informe señala que "si bien el superávit se mantiene en línea con los valores de 2024, el gasto acumula este año una expansión y los ingresos totales una contracción".

Finalmente, Vidal convocó a un debate honesto sobre el rumbo del país: “Los sacrificios que se hicieron fueron necesarios para estabilizar la economía. Pero entendamos que hay situaciones que resultan insostenibles en el tiempo y necesitan respuestas. Esas respuestas son posibles si logramos salir de los dilemas imposibles que a veces vemos planteados".



