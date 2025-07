El Gobierno intervino en el mercado del dólar futuro para evitar una disparada aún mayor del dólar

Tras varios días de sostenida suba del precio del dólar, el Gobierno intervino en el mercado y logró que el valor oficial del billete se estabilizara en $1.280, mientras que en el mercado paralelo recortó $20 hacia el final de la jornada, donde alcanzó un techo de $1.330 para la venta. En el estudio de "Comunistas" analizaron la política monetaria desplegada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La economista Eva Florencia Sacco lanzó una advertencia: “Cada vez que se queda sin dólares Caputo saca un conejo de la galera. ¿Cuántos conejos hay?", en alusión a que el accionar del oficialismo, que busca mantener lo más quieta posible a la divisa, no es sostenible en el mediano ni largo plazo. Luego agregó: "Era previsible lo que hizo el BCRA, porque necesita sostener el dólar como ancla inflacionaria en medio del calendario electoral”. Además, explicó que este tipo de táctica ya se aplicó durante el mandato presidencial de Mauricio Macri y recordó que entonces también se buscó revaluar el peso para contener los precios. “Es un esquema frágil. Hoy el dólar está atrasado, y la inflación baja acumulada se vuelve peligrosa”, sostuvo.

El conductor Juan di Natale preguntó si alcanza con las reservas para sostener la política. Sacco fue tajante: “Esto no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo. Hoy lo resolvieron, pero ya no hay dólares abajo del colchón”. El diputado nacional Esteban Paulón coincidió: “La cosecha gruesa está terminando y lo que viene es muy poco. No hay ingreso genuino de divisas por delante”, apuntó.

Farah: “La inflación baja, pero los números del INDEC deben ser analizados con más profundidad”

Sobre la inflación, Sacco subrayó: “No existe tal aniquilación de la inflación. Vemos precios planchados debido a la recesión, la caída del consumo y el atraso cambiario. Pero la inflación del 1,6% de junio, en este contexto, es muy alta”, consideró. También recordó la experiencia de los años ’90: “En la convertibilidad hubo meses con inflación negativa y terminamos en el 2001. Ahora vamos por el mismo camino, pero mucho más rápido”.

Paulón sumó datos sobre el impacto real en el consumo: “La inflación acumulada durante el primer semestre fue del 15,1%, pero los alquileres subieron más del 47%. La gente no siente la baja, porque los rubros que más consume están por encima de ese promedio”.

LB / FPT