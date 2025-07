Sin las divisas del agro, el Gobierno explora alternativas para contener la suba del dólar

Con el "trimestre de oro" llegando a su fin, el gobierno de Javier Milei acelera la intervención sobre el dólar futuro para intentar contener la volatilidad cambiaria que se profundizó en las últimas jornadas. La merma estacional en la liquidación del sector agroexportador plantea un interrogante respecto a cómo evolucionará el tipo de cambio con una oferta reducida y una demanda que se mantiene constante e, incluso, amenaza con crecer.

Este martes, el dólar rozó los $1.300 y quedó apenas por debajo de los $1.290. Avezados operadores financieros detectaron la mano del Banco Central de la República Argentina (BCRA) detrás de la baja. Si bien no intercede de forma directa en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la autoridad monetaria opera sobre los contratos futuros y alivia los vaivenes del spot (cotización actual).

Más allá de las oscilaciones propias de un sistema de bandas cambiarias, la incertidumbre se cierne en torno al declive del flujo de divisas del campo. De hecho, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de productos agrícolas experimentaron un colapso tras el final de la ventana de rebaja temporal de las retenciones a fines de junio, pasando de US$ 1.448 millones en la primera semana de julio a solo US$ 107 millones en los siete días posteriores.

En tal sentido, el rebote de la moneda norteamericana se dio en una coyuntura de fuerte liquidación del agro. Según cálculos del sector, desde fines del mes pasado y hasta el viernes de la semana previa, se liquidaron US$ 2.530 millones, lo que implica un promedio diario de US$ 281 millones.

"De este monto, US$1.552 millones fueron liquidados en la primera semana de julio (media de cinco días de US$310 millones) y US$978 millones en la pasada (media de cuatro días de US$245 millones por el feriado del 09/07). Esto se explicó por el boom de DJVE que se dio en la segunda quincena de junio, producto de la baja transitoria de retenciones para la cosecha gruesa hasta el 01/07. Vale recordar que, una vez registrada la DJVE, los exportadores tienen hasta quince días hábiles para liquidar las divisas por el MLC", señala un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Y suma: "Al haberse adelantado liquidación por la baja de retenciones transitoria, es muy posible que se desacelere más de lo que uno prevería por la típica estacionalidad. Esto se va a dar en un marco en el que se espera que tanto factores de la cuenta corriente (estacionalidad del comercio exterior y turismo) como de la cuenta financiera (dolarización de portafolios) conspiren en contra del tipo de cambio. Pareciera que la volatilidad en el mercado cambiario llegó para quedarse".

Consultado por Perfil, el director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, subrayó que "a partir de la tercera semana de julio la liquidación del agro se reduce estacionalmente, lo que recorta la oferta de dólares en el mercado".

Sin embargo, el economista destacó que "con un esquema de bandas y un tipo de cambio flexible, esto puede generar correcciones, pero no implica un salto brusco ni desordenado". Además, sumó que el BCRA cuenta con herramientas para "moderar movimientos y, con un Tesoro con superávit que puede actuar como oferente de divisas si la estabilidad lo requiere".

Desde la perspectiva de la demanda de dólares, entra a jugar la suba estacional de las importaciones energéticas para contrarrestar las crudas temperaturas del invierno. También opera la típica dolarización de carteras que ocurre en la previa de los procesos electorales. Además, la volatilidad del dólar impulsaría el desarme de posiciones de carry trade que ingresaron en las últimas semanas. A ese combo se pliegan los importadores de insumos para la producción y de bienes de todo tipo.

Frente a ese panorama complejo, el equipo económico ratificó que el Banco Central no intervendrá en el MLC hasta que el tipo de cambio perfore la banda inferior o rebase el límite superior. Si bien Javier Milei había anticipado a mediados de abril que el billete verde caería por debajo de los $1.000, habilitando al Central a comprar, las chances de que ese escenario se materialice son cada vez más lejanas.

Por el contrario, el tipo de cambio oficial debería superar los $1.430 para que el BCRA venda reservas a fin de morigerar las fluctuaciones. En lo inmediato, la moneda norteamericana está más cerca del pico que del umbral, aunque todavía existe un margen de $140.

No obstante, el ala económica del Gobierno explora diferentes vías para contener el dólar sin intervención directa. La más utilizada es la venta de contratos en el mercado de futuros. Según las cifras oficiales más recientes, en mayo intervino con más de US$ 1.500 millones para evitar saltos. Esta operatoria, que no implica el uso de efectivo y se cierra en pesos, recrudeció en las últimas ruedas y permitió aplacar las expectativas devaluatorias, de acuerdo al análisis de fuentes de la City porteña entendidas en la materia.

Por último, el director asociado de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, expresó que el reciente desarme de las LEFI con un stock de casi $9 billones en manos de los bancos obligó al Central a jugar fuerte en el mercado repo (operaciones de pase) para eludir una mayor presión dolarizadora.

"Por lo pronto el BCRA tuvo que salir a marcar la tasa en la rueda repo. Los bancos tienen el exceso de pesos. Eso contiene el traslado a dólar. Pero si el Gobierno no les da rentabilidad, los bancos van a empezar a devolver depósitos y allí hay que ver que hacen familias y empresas", concluyó.

