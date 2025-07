La receta de un nuevo fracaso

Si usted mezcla harina, mantequilla, azúcar, huevos, leche y sal obtendrá una torta, nunca un asado. Se puede errar en el tiempo de cocción, pero jamás el resultado, lo mismo sirve para analizar la gestión de Javier Milei.

Cuando revisamos los ingredientes, notamos que una persona no preparada en lo intelectual y emocionalmente, como es el caso del libertario, nos lleva al inevitable choque entre su rock & roll mental y la realidad.

El temperamento de Javier Milei es uno de los ingredientes; dijo recientemente: “Sí, soy cruel, kukas inmundos, soy cruel con ustedes, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que le rompen el culo a los argentinos de bien”.

Ahora bien, el presiniño solo tiene la crueldad propia de aquellos que repostean burlas contra chicos con síndrome de down, la de esos que se la agarran con una criatura con autismo, y la falta de empatía frente a dos niños que se desmayaron durante un discurso presidencial, que Milei no detuvo porque ama escucharse a sí mismo.

La Coalición Cívica cruzó a Javier Milei por criticar a Carrió: "Papelón institucional"

Milei es de ese club que permite grandes despliegues de fuerzas de seguridad para reprimir a un puñado de jubilados o dejar en coma a periodistas. Los kukas, massistas y menemistas los tiene a lo largo y ancho de todo su gobierno. El que “rompe el culo” con impuestos es él, dado que ni uno eliminó, y solo aumentó los existentes. Todavía nos queda revisar la inmensa cantidad de ñoquis que metió en su gestión, porque de eso jamás habla.



En relación a esa falta de empatía, Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, es decir los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025. Sumemos su ego gigante que esconde una tremenda inseguridad que acaba traduciéndose en ataques a la prensa y opositores. Así fue el caso de la agresión a Axel Kicillof: “el soviético es un pelotudo”, “en frente tenemos a unos orcos infumables, una pandilla de parásitos mentales que tienen la cabeza podrida y por algo destruyeron al país como lo hicieron".

Su revanchismo también forma parte de los condimentos de esta receta. El caso de ataque a Julia Mengolini, a quien le tiró encima todo el aparato de comunicación del gobierno porque aquella realizó una declaración desafortunada. Al respecto Milei dijo: “Mengolini no se aguanta el vuelto”, “no es un rival, es un enemigo y está dispuesto a matarte”, “solo le importa tener la pauta”. Luego siguió con Marcelo Bonelli y Joaquín Morales Solá a quienes calificó de “mierda humana” o “periomierda”. Sus dos últimos discursos duraron 106 minutos, en ellos hubo 55 insultos.

El problema del presiniño es que “la prensa no publica las buenas noticias” y que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Por eso denunció a Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y otros. Eso sí hay premio para Pablo Rossi, Luis Majul, Joni Viale, Alejandro Fantino y hasta “Tronco” con quien se dieron de llevarle de visita a Conan alias “Motter” y de paso Karina humilló en vivo mientras Javito se colgó en el limbo repitiendo “se llama Conan”.

¿Para qué busca guerra el Presidente?

El condimento mesiánico no podía faltar, por eso Milei fue corriendo a su segunda inauguración, después del Coto, a la iglesia evangélica “Portal del Cielo”, donde dijo: “El Estado es la representación del demonio”. El milagro de la transmutación de 100.000 pesos a 100.000 dólares vivido por el pastor Jorge Ledesma ameritaba que Javito dejara el muro de los lamentos por un minuto y corriera a dar testimonio de semejante acto de Fe. Aleluya.

El ingrediente económico

El ingrediente económico viene bastante picante. En una charla con Alejandro Fantino el propio ministro de economía habría reconocido que esto ya se desmadró. El riesgo país se irá +1000 PB y el dólar superará la banda de los $1400. Esto que parece ser el periodista desmarcándose del gobierno y el ministro pidiendo pista para irse, fue desmentido por el propio Javier Milei con un posteo donde afirmó que se trataba de “Cat & Paste”.

Nuestro país fue calificado por la firma MSCI como “Standalone”, lejos de una mejora como el gobierno esperaba. Sí, afuera la ven. Por su parte JP Morgan, los amigos de Toto, se retiran del carry trade, por ello comenzaron a desarmar parte de sus inversiones en pesos con una retirada inicial de US$ 1500MM y un informe titulado “Tomándose un respiro”. En este contexto Luis Caputo quiso recaudar US$ 2.189 millones con la serie 4 Bopreal y apenas logró US$ 26 millones. Toto se hace el pícaro en público, pero sabe que esto está por estallar.

Frente a estas noticias el Gobierno salió a decir que “la economía está creciendo muy fuerte con desinflación y desendeudamiento”. Al respecto sostuvieron que el crecimiento anual del PBI de Argentina ahora se sitúa en el 5,8% en el primer trimestre, lo que es cierto en parte, dado que comparado con el mismo período de 2024, había caído -5,1%. Por supuesto que el dato de desempleo también los sacudió, y Manuel Adorni al mejor estilo Aníbal Fernández afirmó “el desempleo subió porque hay más argentinos buscando trabajo ya que ahora el salario rinde más”.

Los que bancan a Milei

Mientras tanto el 50% de los argentinos vive con menos de $1.120.600 en el segundo trimestre de 2025, el 50% no llega a fin de mes y el 30% resigna consumos básicos. Asimismo una minoría de un 23% compra dólares regularmente y un 11% admite hacer compras en el exterior. Es decir, la pobreza real está arriba del 50% y el gobierno sigue con el cuento del 35%. Las ventas no repuntan y al igual que Nicolás Maduro con la navidad, en Argentina adelantan al 10 de agosto el Día del Niño.

Mientras tanto Cristina, resurgida de las cenizas, ante la falta de resultados económicos lo corre a Milei por derecha e izquierda “En un país donde la gente se endeuda para comer, sabemos que sos cruel, lo que no podes ser es boludo”. El ingrediente económico no podía prescindir del toque Axel Kicillof y una pizca de falta de gestión de Javito, dado que la Justicia de EE.UU. ordenó a la Argentina que entregara el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera.

El ingrediente político

En materia política, Javier Milei destruyó los acuerdos y el diálogo desde el mismo día que asumió. Los gobernadores hicieron un gran esfuerzo “teniéndole la vela” inclusive en el “Pacto de Mayo” firmado el 9 de Julio. Un año después los titulares provinciales se hartaron y dejaron solo al presidente el día patrio. Javier, que fue a Israel en plena guerra, suspendió su viaje a Tucumán para los festejos de la Independencia por “mal clima” (político). Lejos de recomponer puentes, y como parte de la receta del fracaso, los acusó de querer “destruir al gobierno”.

En materia electoral el gobierno desde que asumió perdió todas las elecciones. Esta vez salió 3ro en Santa Fe, ganó solo en 4 de 300 localidades de la provincia. En Formosa el resultado fue un catastrófico 71% a 9% y una participación que superó el 60%. Por su parte el cierre de frentes electorales en Provincia de Buenos Aires augura el desastre de septiembre, sin embargo y afortunadamente como dijo Milei dedicado a todos los mandriles: “Los primeros días de octubre vamos a tener revancha, voy a presentar mi nuevo libro y dar un recital”.

La receta siempre incluye hacer un poco de populismo eliminando el feriado del Día del “Trabajador Estatal”, aunque finalmente fue día no laborable para los estatales; y tomar más de 45.000 exámenes de idoneidad, los que solo desaprobó el 6% de los empleados públicos evaluados.

La violencia política no puede faltar, así que algunos dirigentes y militantes K decoraron la casa de José Luis Espert con excremento, algo que en pasado a Milei le parecía buena idea según lo expresó en X. Desde el gobierno, lejos de darle la entidad correspondiente al tema, lo consideraron casi un acto terrorista, promoviendo una agenda muy peligrosa que no descartamos tengo efecto bumerán en el futuro.

Los ingredientes de esta torta ya fueron mezclados y está todo en el horno. El fracaso de esta gestión se está cocinando, solo es cuestión de tiempo en la cocción del algo que nos lleva a un único resultado.