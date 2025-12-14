Bolsonaro presente, pero necesita reemplazo

No cabe duda de que Brasil sigue estando políticamente polarizado, aunque con una disminución significativa del clima político exacerbado y tenso de hace unos meses.

Jair Bolsonaro, en la práctica, mantiene una fuerte influencia sobre el 20% del electorado, ese “núcleo duro” de simpatizantes, compuesto por individuos esencialmente conservadores que ya existían antes de su aparición pública y mediática. Bolsonaro, en realidad, no lideró un movimiento de masas amplio y organizado de derecha y extrema derecha, con una ideología y objetivos centrados en él; representó la síntesis de un proceso sociocultural supuestamente instrumentalizado por los detentadores históricos del poder económico y político. Es posible que pronto encuentren un sustituto a la altura de los nuevos desafíos históricos, ante su condena por intento de golpe de Estado.

El bolsonarismo se compone más de frases hechas que de un sofisticado compendio de ideales políticos. Estos ideales a menudo aluden al entorno sociocultural y cotidiano que se vive en las iglesias evangélicas más influyentes del país. La referencia política a la presencia de los cielos como actor político que habría elegido un líder y un grupo de ciudadanos capaces de dirigir el destino del país es un claro ejemplo de cómo la esfera pública, de hecho, posee una “matriz antisecular” en lo que respecta al debate político y la vida pública democrática.

Con Bolsonaro condenado y su arresto a punto de ser ordenado, parece estar emergiendo un nuevo entorno político. Simbólicamente, el arresto de Bolsonaro podría representar un paso más en la secularización de la sociedad política.