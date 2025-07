¿Para qué busca guerra el Presidente?

El juicio que Javier Milei le inició a Julia Mengolini sustenta su ofensa en una frase: “Milei está enamorado de su hermana”. Enamorado viene de amor y hay decenas de casos de hermanos simbióticos en la política donde se podría hablar de alguna forma de amor combinado con admiración y conexión emocional: Eduardo Menem por su hermano Carlos, en la actualidad Gastón Manes por su hermano Facundo, en Estados Unidos Ted Kennedy de su hermano John. Pero si entre varones se prefiriera asumir que por ser del mismo género siempre se trataría de un amor idealizado, trascendiendo la atracción física y sin deseo sexual, tenemos en los orígenes de nuestra patria el caso del caudillo y gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, con su hermana la también célebre Macacha. El sitio Argentina.gob.ar dependiente de la Presidencia sostiene que “hablar con Macacha era como hablar con el mismísimo Güemes. Se dice que cabalgaba junto a su hermano” y que Macacha fue artífice del casamiento de Güemes con su mujer, sin embargo, de esa forma de amor entre hermanos no se deriva ninguna relación incestuosa.

Pero más allá de profundizar en la polisemia de la mayoría de los términos, algo que los abogados en juicios por calumnias lo hacen repetidamente, y más allá de preguntarse por qué lo ofende tanto que se haya dicho que estaba enamorado de su hermana, lo que no se entiende es que le haya dedicado a Mengolini 65 mensajes críticos en redes sociales durante un único fin de semana y venga a enjuiciarla dos años después de que la periodista haya dicho: “Milei está enamorado de su hermana” en C5N, canal en el que la ahora querellada no está hace mucho tiempo, según ella misma supone, por el tipo de críticas que hacía de Milei, medio dónde no se podría mencionar a los perros de Milei, porque ese tema enoja al Presidente más que la mayor crítica económica. En la dictadura se permitía criticar al intendente militar, pero no a los comandantes, por ejemplo.

Para compensar hace dos días el Presidente le inició juicio por injurias a quienes comparten ser integrantes del streaming Carnaval (sic) Jorge Rial y Mauro Federico, sumado a Fabián Doman y Nicolás Lantos de El Destape, medio en el que ya tiene otro juicio iniciado al periodista Ari Lijalad, Milei lo querelló junto a Carlos Pagni y Viviana Canosa. A Fabián Doman Milei ya le había iniciado juicio siendo candidato en 2022, entonces también a los periodistas Pablo Duggan, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft, por sentirse comparado con Hitler, tema por el que también demandó a Elisa Carrió.

Pero se podría comprender que aquel Milei candidato de 2022, muy lejos por entonces de imaginar que llegaría a ser Presidente y querellaba periodistas, no sea el mismo que un año después fuera electo Presidente y menos este Milei que ya lleva 18 meses en el poder. Entonces, vuelve la pregunta: ¿por qué ahora, en el último mes, querella a ocho periodistas? Y más allá de seguir insultando a cantidad de periodistas cada vez que se lo entrevista, ¿por qué durante 17 meses como Presidente nunca inició una demanda judicial contra un periodista y en el último mes querelló a ocho a la vez?

El título de tapa del domingo pasado de PERFIL decía “Ante la pérdida de protagonismo, Milei retoma la agenda de las peleas públicas” agenda dominada desde hace casi un mes, el 10 de junio, por la orden de detención de Cristina Kirchner. La nota no se refería solo a los ataques a periodistas sino a Kicillof y al kirchnerismo: “Soy cruel con ustedes los kukas, horcos infumables, parásitos mentales que tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas, que por algo, el país en los últimos cien años se hundió”. Y resulta plausible conjeturar que este recalentamiento es parte del proceso del inicio de la campaña electoral camino a octubre próximo, donde Milei se juega su futuro.

Que el Presidente busque guerra para templar el clima electoral, podría tener explicación es su concepción de la política como batalla, la pregunta es si no está utilizando una herramienta gastada de tanto usarla: los insultos, y tiene que subir la apuesta ya no solo insultando a periodistas (“no los odiamos lo suficiente”) sino agrediéndolos judicialmente.

Marcelo Longobardi a quien sus años de periodismo en Estados Unidos le dieron un conocimiento de primera mano sobre la relación de Trump con el periodismo, explicó que en Estados Unidos el presidente ataca a los medios, pero no personalmente a los periodistas. Acaba de ganar un juicio a Paramount, la dueña del canal de televisión CBS (en Argentina dueña de Telefe ahora en venta), empresa que aceptó pagar 16 millones de dólares para dar por terminada la causa que tuvo como origen el reclamo de Trump, porque en un reportaje a Kamala Harris se editó la entrevista favorablemente para su competidora. Como si Cristina Kirchner o el Partido Justicialista, le hiciera un juicio a eltrece por haber editado favoreciendo a Milei la entrevista que le realizara Jonatan Viale.

Éste es el tercer juicio ganado por Trump a medios de comunicación en el último año: ABC News acordó pagarle 15 millones de dólares para resolver una demanda por calumnias y Meta otros 25 millones de dólares para no avanzar con el juicio por haberle suspendido sus cuentas de redes sociales tras la toma del Capitolio por sus simpatizantes en 2021.

Faltará ver si Milei en su progresión geométrica en búsqueda de guerra, quien ya califico a los periodistas como “una casta superior”, algo así como la súper casta, no avanza contra los medios: sobre Clarín ya imitan sus tapas con su logo cambiando el nombre del diario a Mandrín por mandriles y en el caso de Editorial Perfil desde el inicio de su presidencia la castiga económicamente.

De acá a octubre veremos aumentar el estrés y después de las elecciones, inclusive cualquiera fuera el resultado, ese estrés podrá incrementarse.