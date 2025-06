Milei profundiza sus críticas contra distintos sectores y se pone al frente de la disputa electoral

Javier Milei terminó la semana totalmente recargado, abriendo frentes de conflicto y dispuesto a profundizar enfrentamientos con distintos sectores de la oposición. El Presidente perdió centralidad en la agenda pública tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner y trató de volver al primer plano incrementando peleas en distintas esferas.

En Balcarce 50 reconocen que al Gobierno le cuesta volver a controlar la agenda luego de golpes (como las derrotas parlamentarias al hilo de 2024) o sucesos de gran relevancia, como fue la muerte del papa Francisco. O, como pasó este mes, con la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena a la titular del Partido Justicialista. Un hecho que dominó incluso el terreno digital, con más de 2,8 millones de menciones contabilizando plataformas como X, Instagram, YouTube y Tik Tok, superando al escándalo $Libra.

Este escenario llevó a que el oficialismo se concentre en anuncios y en la profundización de disputas. En cuanto a los anuncios, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, la gestión libertaria expuso que avanzó con obra pública: habló del saneamiento del sistema Riachuelo para beneficiar a 4,5 millones de personas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y volvió a envalentonar a los sindicatos estatales, ATE y UPCN, que mantenían una disputa entre sí, al comunicar el fin del día no laborable para el empleado del Estado con el decreto 430/2025. La apuesta oficial no salió bien: en 24 horas, la Justicia nacional del trabajo a través de Moira Fullana suspendió no solo el decreto 430 sino también el 340/2025, que limitaba el derecho a huelga al ampliar actividades esenciales.

Para seguir desafiando a los sindicatos, este lunes podría ser el día de aparición de un decreto para centralizar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según pudo saber PERFIL, el área quedaría en manos del Ministerio de Economía o Jefatura de Gabinete, una decisión que todavía no se definió.

El Presidente, paralelamente, siguió cuestionando, con frecuencia casi diaria, a aquellos comunicadores que critican las políticas oficiales. Siempre en X y bajo el lema “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Y volvió a apuntar contra la oposición pero con un tono elevado.

Al kirchnerismo le dedicó una parte de su discurso en el Yacht Club de Puerto Madero. “Soy cruel con ustedes los kukas”, lanzó.

También los calificó de “horcos infumables” y señaló que “son parásitos mentales, es decir, tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo el país en los últimos cien años se hundió”.

Al otro día, en el cierre del congreso bonaerense de La Libertad Avanza, trató de “pelotudo” al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es un eunuco que no sabe sumar”, agregó por si no quedaban dudas. El comentario del economista sirvió para ganar espacio mediático mientras volvieron a correr versiones de recambio en el gabinete a cuatro meses de las elecciones nacionales legislativas.

Los trascendidos impactaron en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sobre el primero, mencionan una salida del equipo de gobierno. Milei tomó nota y en la semana lo elogió con énfasis: “es un crack”, dijo. En Balcarce 50 explican que entre ambos hay una relación personal muy sólida y el economista lo quiere tener en la función que ocupa.

En torno a la funcionaria, se volvió a mencionar que será la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich lo niega cada vez que puede porque no quiere volver al Parlamento. Aunque también es consciente de que Karina Milei, la dueña de la lapicera en LLA, podría pedirle que sea la postulante. Porque, a cuatro meses de la contienda electoral, no sobran nombres en el ecosistema violeta para encabezar boletas.