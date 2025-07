La Coalición Cívica cruzó a Javier Milei por criticar a Carrió: "Papelón institucional"

Este domingo, el presidente Javier Milei protagonizó un cruce con la Coalición Cívica tras ironizar en redes sociales sobre Elisa Carrió, la líder de la CC, luego de que en un programa televisivo le recordaran que había dicho que si el libertario ganaba las elecciones presidenciales, se iría del país.

"A MERCADO, REGALADA ES CARA. Fin", ironizó Milei en su cuenta oficial de X a partir de una publicación del twittero libertario @TraductorTeAma, quien compartió un video de un programa de Mirtha Legrand en el que lala periodista Guadalupe Vázquez le recordó a la líder del espacio que había adelantado que se iría del país si ganaba el libertario.

"Y sí, pero no tengo adónde irme, porque no tengo cómo vender ni a dónde ir. Me estoy quedando porque la verdad que mi jubilación, de 42 años de servicio, de ser titular de cátedra en las universidades, tener títulos académicos, es 1.500.000 pesos. O sea que yo no soy una privilegiada", argumentó Carrió tras hacerse cargo de sus declaraciones del pasado.

Luego de ironizar sobre la situación, el presidente libertario comenzó a recibir críticas de varias figuras de la CC, entre ellos Maximiliano Ferraro, quien expresó: "No todo se mide 'a mercado', señor Presidente. No todo tiene precio, ni todo se compra o se vende. Hay convicciones que no cotizan en cripto ni se negocian con Scioli ni con Eurnekian".

"Pero claro, usted cree que todo es al mejor postor y no lo entiende", aseveró el diputado y agregó: "Una vez más, degrada la investidura presidencial con frases de troll. No es gracioso ni disruptivo. Es un papelón institucional. El problema no es Lilita. El problema es usted".

En paralelo, el jefe del bloque CC, Juan Manuel López, también cruzó al mandatario y optó por devolverle el ataque con otra ironía, de forma de "pagarle con la misma moneda". "A mercado, usted trabajaba para 'Scioli Presidente'. No odie tanto. Disfrute el domingo", lanzó.

"¿Qué pasó?! Parece que algo les anda molestando, @JMilei. El problema para un charlatán de la feria global como usted es que Carrió no tiene precio. Ni cara ni barata. Fin", arremetió para cerrar el legislador porteño Hernán Reyes.

