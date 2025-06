La Coalición Cívica abandonó la comisión que investiga el escándalo $LIBRA lanzando fuertes acusaciones: "No convalidaremos ilegalidades"

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, diputados de la Coalición Cívica, participaron de la tercera reunión que celebró la comisión que se encarga del caso $LIBRA y mostraron su enojo ante lo ocurrido, denunciando: “No se está investigando nada, se está simulando”.

El encuentro, realizado este miércoles 25 de junio, tenía como objetivo “la recepción de informes y planteo de las preguntas que se estimen pertinentes, a las personas que fueron propuestas por los bloques políticos con representación en la Comisión”, para definir lo ocurrido el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA, haciendo que su precio creciera exponencialmente para luego desplomarse, generando más de 200 millones de dólares de pérdida a los inversores.

Ferraro y Frade hablaron en la reunión, denunciando que se estaba trabando sistemáticamente el trabajo del grupo. Poco después, cuando se decidió que solo expondrían el abogado Nicolás Pechersky y los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, los dos legisladores que responden a Lilita Carrió abandonaron el encuentro.

El posteo de Maximiliano Ferraro

“Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió. Tampoco lo hicieron otras personas señaladas en el marco de esta causa. Pese a eso, se ‘acordó’ continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas; vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora con la que fue creada”, denunció Ferraro en un extenso posteo que subió a su cuenta oficial de X.

Y luego agregó: “En lugar de citar bajo apercibimiento, como corresponde en una comisión investigadora, se hacen exposiciones informativas, sin que los invitados declaren bajo compromiso de decir la verdad. No se está investigando nada, se está simulando. Por eso, junto a la diputada Frade, resolvimos retirarnos de la reunión. No vamos a ser parte de un simulacro, ni a actuar en contra de los principios con los que impulsamos esta investigación”.

$LIBRA: Investigan a Javier Milei y a su hermana Karina por presunta violación a la Ley de Ética Pública

Frade también usó sus redes sociales para denunciar lo ocurrido: “Se reunió hoy lo que pomposamente dieron en llamar ‘Comisión Investigadora Caso $LIBRA’. Una Comisión sin autoridades, sin reglamento, sin días y horario de funcionamiento. No convalidaremos ilegalidades y no accedemos a hacer un show, ni integramos ‘acuerdos’ con el oficialismo para ‘hacer como que investigamos’”.

Los dos diputados de la Coalición Cívica corren el riesgo de quedar fuera de la Comisión, dejando que sea el oficialismo quien tome el control y maneje las preguntas que se hagan para "investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en damnificados con pérdidas millonarias por parte de los actores locales y extranjeros".

El posteo de Mónica Frade

Las declaraciones de los expertos

Hauser recordó las visitas de Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en el 2024, y quien habría presentado al creador de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Davis, al presidente Javier Milei. También habló de un encuentro en noviembre del año pasado, donde se encontraron Novelli y Davis con el Presidente. Luego señaló que, en febrero de este año, después de la estafa, dos personas autorizadas por Novelli habrían ido a una sucursal bancaria con bolsos vacíos y se retiraron con grandes sumas de dinero en efectivo.

A continuación, el abogado Pechersky explicó que “las memescoin son un ambiente chico y complejo. En general, los que invierten en esto saben que existe muchísima volatilidad y también margen de ganancias. Hubo gente que entendió que era una inversión meramente especulativa con alto riesgo y otros que entendieron que eran proyectos de tokenización en apoyo de algo. No se va a poder saber eso mientras estén congelados los fondos”.

Empresario cripto cuenta la trama secreta del escándalo $Libra y el supuesto pago de coimas por US$5 millones

En ese punto, intervino el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, para decir: “A mí me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie a quien lo estafó, porque acá o se es estafador o se es estafado. Yo le creo al Presidente, lo que no puedo entender es que hayan pasado casi 150 días, no sabemos quién es el responsable porque no está denunciado y en su lugar está denunciado el Presidente”.

Desde el radicalismo, apuntaron que avanzarán por la vía judicial con el objetivo de unificar en una sola causa las denuncias de más de ochenta damnificados argentinos. En ese contexto, el querellante Martín Romeo señaló que “no fue ni una broma ni un meme. Fue una estafa con un relato épico con actores políticos involucrados”.