Caso $Libra en Diputados: ¿pacto o jugada tiempista para destrabar?

El poder mileista y la oposición en Diputados protagonizaron un tire y afloje infernal en medio de la maratónica sesión especial por el aumento de los haberes y el bono para los jubilados. A esa agenda urgente se sumó la emergencia en discapacidad que también obtuvo media sanción y pasó al Senado. Sin embargo, la áspera fricción pasó por el control de la comisión investigadora por el Libragate que involucra al presidente Javier Milei. Dicha comisión especial está parada en su funcionamiento por la jugada libertaria que activó una paridad de miembros lo que deriva en un choque de fuerzas que impide nombrar a su presidente.

Con sospecha de pacto, la versión que se instaló fue que el peronismo habilitó cederle a Milei el control de la comisión Libra. En la oposición dan otra versión. Se buscó destrabar el tema de la presidencia, pero no se logró en medio de un roce agotador de casi 12 horas, donde las posturas encontradas se mantuvieron, mientras el eje central era avanzar en la sesión por las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, con el riesgo de que se callera por falta de quórum.

Juicio del Neonatal: a pesar de tener lista la denuncia, el Ministerio de Salud nunca la presentó a la Justicia

El oficialismo y la oposición ganaron y perdieron al mismo tiempo, según analizó una fuente que estuvo en la cocina de lo resuelto a través de la aprobación de una moción a las 2:06 de la madrugada del jueves que hizo el amarillo federal Oscar Agost Carreño.

El cordobés pidió que se convoque a la comisión por la estafa $Libra para el próximo martes bajo la coordinación del secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, que responde a Martín Menem. Esto generó mucho ruido, aunque el tema de la presidencia se cerrará más adelante. Ahora bien, la idea es que la comisión empiece a funcionar. Además, LLA tuvo que aceptar que “no hay ninguna limitación de a quién invitar y qué preguntas hacer” en ese ámbito, aportó una voz opositora con banca.

Escala en la justicia la disputa radical por las “internas”

El núcleo de poder que responde a Rodrigo de Loredo sigue dilatando los tiempos y el frente opositor ‘Más Radicalismo’ lidia en la justicia para que se adopte una resolución por la convocatoria a elecciones internas en la UCR cordobesa.

La resolución del juez federal con competencia electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que se conoció en la tarde del viernes, representa un ultimátum al partido a la espera de la reunión extraordinaria de este lunes de la cúpula partidaria con los presidentes de todos los núcleos internos de la UCR con tonada.

El texto del pronunciamiento del magistrado hace alusión al acta del último encuentro del órgano partidario, donde se aprobó por mayoría convocar a la reunión “a los fines de resolver respecto del proceso de selección de candidatos a legisladores nacionales y la constitución de una alianza de partidos”.

En el alineamiento opositor encabezado por Ramón Mestre y sus aliados alfonsinistas le bajan el precio a la cumbre en Casa Radical. Sostienen que es una medida para “seguir pateando para adelante” y no resolver la cuestión de fondo.

Según advierten los “radicales sin peluca”, esa reunión “no puede decir” porque no se trata de una reunión del Comité Provincia. Ante esta situación, la oposición ya evalúa recurrir a la Cámara Electoral Nacional con su planteo de que se celebren los comicios internos en el radicalismo cordobés.

Reclamo del alfonsinista Rossi

La Casa Radical será escenario este lunes de una reunión extraordinaria encabezada por el titular del partido Marcos Ferrer y los presidentes de los 11 núcleos internos permanentes. Pero, un grupo de boinas blancas, no estará representado. Se trata del espacio encabezado por Dante Rossi y Juan Jure.

Cómo opera la "mutación genética" de los argentinos que explica la progresiva degradación de los sectores medios

El dirigente alfonsinista de la Capital viene batallando en la justicia para que el partido reconozca a su espacio como núcleo interno permanente. Sin el visto bueno de la cúpula referenciada en Rodrigo de Loredo, Rossi judicializó su demanda, aunque todavía no hay novedades. El espacio de Rossi y Jure, identificado como “radicales sin peluca”, le reclamó a Ferrer que fije la fecha de convocatoria a elecciones internas para elegir a los candidatos a diputados nacionales por la UCR de Córdoba.

En este plano, le pidió que “garantice un proceso interno sin proscripciones ni trampas”. Este grupo propone como postulante al ex intendente de Río Cuarto y ex legislador radical. Con la mira puesta en las Legislativas de octubre, Rossi es de los radicales que rechazan de plano una alianza con la Libertad Avanza de los Milei. En un pronunciamiento reciente, este sector afirmó que “la UCR de Córdoba no puede ser cómplice del ajuste brutal del gobierno de Milei ni entregar sus valores a cambio de una banca”. El dardo envenenado apuntó directo a De Loredo.