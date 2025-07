Desde el “comprá, campeón” de Caputo, el dólar subió $ 40

Desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó “comprá, no te la pierdas campeón”, el dólar subió $ 40. Al parecer los campeones le hicieron caso a “Toto”.

El viernes, el tipo de cambio oficial minorista cerró a $ 1.275. Mientras que el blue, tras avanzar $ 5 en la última rueda y cerrar a $ 1.300, culminó con un incremento semanal de $ 70, la suba más elevada desde mayo de 2024.

“La suba del dólar de los últimos días se explica por mayor demanda de cobertura típica de esta época, con pagos de aguinaldos y compromisos de mitad de año y algo de cobertura electoral. No hay un desarme generalizado de posiciones, sino movimientos puntuales que generan presión sobre el mercado. Van a ingresar 4 mil millones de dólares del agro que va a tirar el precio para abajo”, sostuvo a PERFIL Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

De acuerdo a un informe del Banco Provincia, la liquidación diaria del sector exportador de cereales y oleaginosas promedió US$ 250 millones en la primera mitad de la semana, superó al promedio de junio que fue de US$ 210 millones. “Así, entendemos que el movimiento hacia arriba se explicó más por una demanda que permaneció elevada que por una oferta acotada”, señaló el documento. Se espera que el sector liquide unos US$ 4.500 millones en el corriente mes debido a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

La cuestión será a partir de los próximos meses cuando la oferta de dólares se resienta por la caída de ventas de la agroindustria y la demanda se acreciente por importaciones y dolarización de carteras en un contexto electoral o atesoramiento. En ese sentido, la demanda de divisas de los ahorristas fue de US$ 4.310 millones entre abril y mayo.

“En un esquema de bandas y tipo de cambio flexible, estos movimientos son parte de la dinámica normal y no deberían preocupar mientras se mantengan ordenados. El BCRA cuenta con reservas y herramientas para moderar saltos desalineados, manteniendo la previsibilidad cambiaria y el Tesoro también tiene mucho poder de fuego si es necesario”, agregó Anzalone.

A pesar de comprimir en la última rueda hacia abajo, la curva de futuros de dólar sigue bajo presión, con los contratos más largos cerca de los límites de la banda superior, para diciembre cerró en $ 1.440. Así, la divisa norteamericana también sintió presión en este mercado.

Incluso, el volumen operado en algunas jornadas volvió con la sospecha de la city acerca de si hubo o no intervención oficial para suavizar expectativas. En cuanto a este último punto, el Central cerró mayo con una posición vendedora por US$ 1.946 millones en el mercado de futuros de dólar, cuando en abril ese guarismo implicó apenas unos US$ 409 millones, según datos oficiales del BCRA.

Si bien la divisa opera dentro de la banda de flotación, su volatilidad al alza impactará en algunos empresarios pymes, que alertan por su matriz de costos. “Estamos frente a un problema de costos altos en dólares. A pesar de que algunos insumos bajaron, seguimos caros en dólares. Si bien un aumento del tipo de cambio, como se vio estos días, puede ser positivo y mejora las condiciones para exportar, lo cierto es que los costos de la energía están dolarizados, por lo que se traslada a un aumento de costos también. Hay que desdoblar la dolarización de los servicios”, expresó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, en diálogo con PERFIL.