“Comprá, no te la pierdas campeón”, dijo Luis Caputo en pleno debate sobre el dólar barato

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, disertó este martes 1 de julio en el Summit IAE Business School, de la escuela de negocios de la Universidad Austral y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Comprá, no te la pierdas campeón”.

Con esa expresión, el funcionario volvió a invitar a invertir en Argentina, en línea con las expresiones que viene realizando el presidente Javier Milei. El titular del Palacio de Hacienda respondió así también a quienes sostienen que el valor del dólar se encuentra en niveles históricamente bajos.

Ante un auditorio de 700 ejecutivos, Caputo señaló: “Hay una cosa muy obvia: el dólar flota. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá”.

También afirmó que “tomando los últimos dos meses, los que dicen que el dólar está barato no están mirando lo que está pasando en el mundo”.

“El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas, salvo con la de Argentina. Desde que salimos del cepo, lejos de tener un tipo de cambio menos atractivo, es sustancialmente más atractivo”, sostuvo el funcionario.

Más temprano, Caputo se había referido a quienes realizaron pronósticos económicos que no se cumplieron. “En enero del año pasado era ‘van a devaluar’, ‘no pasan de febrero’. Después que la inflación no podía caer por debajo del 10, después por debajo del 8. De repente de un mes para el otro bajó a un 4, y entonces dijeron que iba a ser a costa de una recesión infinita y la economía creció un 6 por ciento en el año”, enumeró.

“Entonces dijeron ‘no se van a poner de acuerdo nunca con el Fondo, no pueden salir del cepo, están atrapados’. Y cuando mostrás que salís del cepo, entonces (dijeron) ‘va a ir al techo de la banda’. Pegá alguna negro, pegá alguna”, agregó.

Caputo relató también una conversación reciente con un empresario “importante” que le preguntó si iba a devaluar. “Yo le dije ‘¿cómo iría a devaluar? ¿De qué estás hablando?’. Me dice ‘es lo que dicen’. Estamos flotando, ¿cómo lo podría hacer? O sea, vengo mañana y digo ‘el dólar vale 1.350’. Ya es una cosa que no se puede entender”, indicó.

El ministro contó además que otro empresario le transmitió una percepción similar. “Hoy me junté con otro empresario, que me dijo algo parecido. ‘Te aviso algo, te doy un dato’, me dice. ‘Yo estoy en el ambiente y tienen todo el mundo en contra’”, comentó.

En ese marco, Caputo remarcó: “Esto hay que tenerlo en cuenta: hay un montón de gente que necesita que a Argentina le vaya mal, y no es lo que quiere la gente”.

“Son personajes particulares que ven a la política como un negocio o empresarios que tienen su negocio de otra manera, o periodistas que no pueden más de no cobrar pauta o que cobran y dicen lo que les piden”, concluyó.

