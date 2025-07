Roberto Cachanosky: “No sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio”

El economista, Roberto Cachanosky, pasó por Canal E y analizó el impacto económico del caso YPF, la situación del tipo de cambio, las jubilaciones y las señales que deja la economía real. “No sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque habría que dejarlo libremente, que flote libremente en serio y eliminar todas las restricciones”, afirmó.

Sobre la sentencia internacional por la expropiación de YPF, Roberto Cachanosky señaló: “Es un caso, una mancha más en el tigre, para ponerlo de alguna forma, en la historia económica argentina de defaults, incumplimiento de los contratos y cambio de las reglas de juego”. Según desarrolló, el problema estructural es la incertidumbre: “La economía argentina es esa trayectoria de incumplimiento, con lo cual, la incertidumbre es muy grande”.

El impacto del ajuste sobre los jubilados

Por otro lado, criticó el ajuste en las jubilaciones: “Obviamente hubo más licuadora que motosierra y sobre todo la licuadora actuó mucho sobre el sector de los jubilados”. Asimismo, propuso una alternativa concreta: “Tenés que reasignar partidas en el presupuesto, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo aumentó 8 veces desde noviembre del 23 hasta junio de este año”.

Sobre la misma línea, Cachanosky explicó: “Si reasignás esos recursos, podés destinarlos a mejorar la jubilación de los que aportaron 30 años”. Según calculó, “implicaría un aumento de más o menos 24 o 25% de la jubilación mínima”.

A su vez, desmintió el monto difundido por el ministro Luis Caputo: “La jubilación promedio es de $533.000 de acuerdo a Capital Humano, no de $900.000, como dijo Caputo. No sé de dónde se acuerda que son 900.000”.

A qué se debe la volatilidad en el dólar

Respecto a la dinámica cambiaria, el economista comentó: “El dólar viene subiendo desde hace una semana, no es por lo del Congreso”. Luego, manifestó que hay una decisión racional detrás: “La gente dijo, hay elecciones en septiembre, prefiero pasar las elecciones posicionada en dólares antes que en pesos”.

En otra instancia, se mostró en desacuerdo con la supuesta flotación cambiaria: “No es una flotación limpia, cuando me dicen, no, el dólar flota libremente. No, no flota libremente”. Y detalló: “Tenés 202 páginas de regulaciones, nadie puede decir que el tipo de cambio es libre”.