"No nos preocupa la suba transitoria del dólar", admitió en su análisis semanal el analista de mercados Salvador Di Stefano, apodado por la city como el "gurú del blue" al referirse al tipo de cambio que viene mostrando una aceleración en las últimas ruedas que lo llevó a crecer algo más de 5% en lo que va de julio.

"Desde nuestro punto de vista la suba será limitada", completó. Ahora bien, ¿en qué se basa para este diagnóstico y pronóstico? Bueno, mucho tiene que ver con los últimos movimientos del sector agropecuario, en tanto los productores se hicieron de dólares tras apurar la liquidación antes de que volvieran aumentar las retenciones a la soja.

El panorama optimista que ve Di Stefano es que, esos mismos productores van a "devolver" esos dólares al circuito cuando deban enfrentar la próxima siembra de maíz en un par de meses.

El mercado cierra en verde, pero la suba del dólar complica al Merval en dólares

"El dólar esta en la mirada de los agentes económicos, desde nuestro punto de vista la suba será limitada, hoy muchos hombres de campo que vendieron la soja para aprovechar la baja transitoria de los derechos de exportación son los mismos que están comprando dólares como resguardo de valor. En 60 días hay que sembrar el maíz, y tendrá que aparecer el dinero para afrontar la campaña, como no se vive del aire, habrá que volver a vender granos o liquidar los dólares comprados"; anticipó el apodado "gurú del blue".

"Ese eufemismo romántico de que el campo no vende más un grano hasta fin de año es sólo romanticismo", señaló Di Stefano porque el escenario del campo es muy complejo. "No hay grandes utilidades, y los gastos de estructura son muy elevados, nadie puede vivir sin vender la producción, de lo contrario serían todos millonarios. A veces con muchas afirmaciones se pierde seriedad", dijo crítico.

Pulseada bonaerense en espejo, la rebelión del interior y una provocación de Caputo con el dólar

En ese sentido, Di Stefano fue directo con sus proyecciones: "No nos preocupa la suba transitoria del dólar, hay ruido político en la relación entre gobierno y gobernadores, por otro lado, el dólar a nivel internacional se esta devaluando, hace tiempo que recomendamos euros, hoy el peso gana competitividad, el real en 5,40 y apreciándose ayuda a que Argentina tenga un peso fuerte", dijo.

Por qué Salvador Di Stéfano ve luces amarillas a partir del 9 de julio de 2025

Al referirse al contexto internacional el analista señaló uno de los temas más preocupantes del contexto internacional relacionado con el hecho de que, a partir del 9 de julio llegan los nuevos aranceles de Estados Unidos y esto puede traer volatilidad en los mercados.

"Cuidado, utilice la rienda corta o maneje con luz alta, podemos tener contratiempos", adelantó el analista.

Además, pronosticó que el mes en curso será complicado. "El mes de julio luce desafiante, cambios monetarios, dólar volátil, escenario internacional cambiante, y se viene la aprobación de las metas del trimestre a junio con el FMI, si todo sale bien llegarían en breve U$S 2.000 millones adicionales", dijo.

Justo en este contexto, Di Stefano se animó a proyectar que esto también traerá tranquilidad al tipo de cambio: "Muchos dólares en manos del BCRA como para pensar que le dólar vaya a ser un dolor de cabeza para esta economía", comentó.

Luz roja en el Congreso para el mes de julio 2025 según el gurú del blue

El frente político es donde Di Stefano ve los mayores contratiempos para la administración de Javier Milei. "Luz roja en lo político, el congreso es una fuente de inestabilidad económica, ingresaron muchos proyectos que pretenden torcerle el brazo al poder ejecutivo, incrementando gastos que no son financiables", comentó y agregó que esta puja no le conviene al país.

Rebelión de gobernadores contra Lule Menem

"Deberían llegar a un acuerdo, pero deseo destacar que el gobierno nacional ajusta, mientras que los gobernadores derrochan dinero, no bajan impuestos, y siguen por el camino fácil de no pagar el costo político, cuando ellos son parte del problema y no de la solución", criticó.

En ese sentido agregó: "Parece mentira que todavía cobren impuestos a los ingresos brutos a los créditos bancarios, y digan que lo hacen para apoyar a la producción, como si no supieran que quien mayoritariamente toma financiamiento es la producción. Cualquier calificativo lo dejo a su criterio", completó el analista de mercados.

