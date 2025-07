Pulseada bonaerense en espejo, la rebelión del interior y una provocación de Caputo con el dólar

“Todo eso debería hablarlo con el señor Ritondo, quien está llevando adelante la negociación”, responde a la consulta del cronista una persona de la máxima confianza de Mauricio Macri. El tono puede sonar envarado, pero refleja el estado glacial de la relación entre el ex presidente y el jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, responsable de la construcción de una alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Ritondo anunció el viernes en redes la articulación de un frente en el primer distrito electoral del país “con las principales fuerzas que defienden el cambio”, según el comunicado que dio a conocer el también titular del PRO bonaerense, en el que notoriamente no se menciona al partido oficialista, principal sujeto político de esa alianza. “Ritondo tiene el empoderamiento del Pro para que consiga algo digno, como quedamos”, amplía esa misma fuente, a diez días del cierre de listas en la Provincia para la elección de legisladores locales y concejales del 7 de septiembre. Los comicios, desdoblados por el gobernador Axel Kicillof, como ya pasó en la Ciudad, cobraron dimensión nacional.

“Dignidad” es el término que en efecto había empleado Macri cuando se encomendó una gestión que, hubiera deseado o no, se le iba a imponer al PRO en la Provincia. Este miércoles cierra el plazo para inscribir las alianzas electorales y aún falta determinar cuál será el tamaño de la capitulación. El PRO parece haber renunciado a su identidad al haber aceptado que el frente se llame La Libertad Avanza y que el color distintivo de las boletas sea el violeta. Peor que eso, el partido puede salir roto de la negociación si un grupo de entre los 13 intendentes bonaerenses -Pablo Petrecca, de Junín, Javier Martínez, de Pergamino o Soledad Martínez, de Vicente López y referente de Jorge Macri, entre otros-, ven condicionadas por los libertarios las listas de concejales en sus distritos. “Junín y Pergamino vienen acostumbrados con que en todas las elecciones cobran un legislador provincial. Pero hasta ahora nadie se cortó solo. Ya no tenemos 40 puntos ni dominamos la situación, esta es la realidad”, dice una autoridad partidaria que acompaña la postura más bien realista de Ritondo.

Que el calendario electoral fijado en la Provincia por Kicillof pueda ser alterado parece a esta altura una fantasía. Pero volvió a ser el reclamo de La Cámpora en la previa del congreso del PJ bonaerense que sesionó el sábado en Merlo. Kicillof no lo consideró ni siquiera cuando la Corte Suprema confirmó la condena de Cristina Kirchner y, con ella, cayó la candidatura a legisladora de la expresidenta por la tercera sección electoral. “El desdoblamiento es un asunto cerrado”, aseguran en el gobierno bonaerense. Insisten en que una elección concurrente con la nacional, que empleará el nuevo sistema de boleta única, por su grado de complejidad resulta irrealizable.

El peronismo no gana una elección de medio término en la Provincia desde hace veinte años. El desafío es importante. En Merlo se decidió conformar una mesa con dos representantes de Kicillof y dos de La Cámpora, más Máximo Kirchner, titular del partido en la Provincia, para definir la estrategia frentista. Cada decisión es tortuosa en el peronismo, pero prevalece la necesidad de ir unidos en la Provincia, en un movimiento en espejo con el no peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa es el tercer lado de ese triángulo. Allí se observa con extrañeza los movimientos de Kicillof, a quien imaginan, en el mejor de los casos para él, compitiendo con Massa por la candidatura presidencial del 27. Pero podría estar próximo el peor escenario: una doble derrota, en septiembre y en las nacionales de octubre. “Mucha gente, muchos dirigentes no comprenden qué está ocurriendo en la sociedad. Nada es para siempre”, dice un dirigente de la intimidad de Massa que se aventura a la idea de un “desafío existencial” para el peronismo como no hemos visto.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, una voz enfrentada al kirchnerismo aún en los años de esplendor, no asistió al Congreso del PJ y no descarta desprenderse junto a Julio Zamora, alcalde de Tigre, Juan Zabaleta, derrotado en Hurlingham por La Cámpora, y el senador Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel. “Si Máximo encabeza la lista en la tercera sección electoral, yo presento una lista para competir”, se le escuchó decir a Gray este fin de semana. Un deslizamiento de votos reduciría la competitividad de un frente peronista.

En las urnas

El peronismo ha tenido un desempeño electoral más que discreto en lo que va del año. Eterno, Gildo Insfrán arrasó en Formosa y proyecta una nueva reelección. Sorprendió el triunfo peronista en Rosario, donde gobierna un radical. En las legislativas porteñas llegó segundo, aunque compitió sin sus símbolos y con un candidato radical. Retrocedió en San Luis, Salta, Jujuy y Chaco, donde se impusieron los oficialismos aliados al gobierno nacional. El presidente Javier Milei estuvo este sábado en Resistencia junto con el radical Leandro Zdero para la inauguración de un monumental templo evangélico, donde como nunca antes desnudó su inclinación hacia lo mesiánico. Con Zdero La Libertad Avanza se anotó un triunfo en las legislativas del 11 de mayo, anticipo de su victoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde venció al macrismo en la pulseada por la hegemonía del espacio de derecha. Ganó apenas cuatro de las casi 350 localidades de Santa Fe. Bajo la estrategia del “purismo” que impulsa Karina Milei y resiste Santiago Caputo, el rendimiento libertario en el interior también ha sido hasta ahora modesto.

El de Chaco es uno de los gobernadores que privilegian la “gobernabilidad” de un gobierno débil, según la clasificación que algunos de ellos usan. El radical Gustavo Valdés integraba ese grupo hasta que naufragaron las negociaciones con La Libertad Avanza para sellar una alianza en Corrientes. El caso de Valdés es ejemplificador: en febrero pasado, forzó el rechazo del presidente del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi a la conformación de una comisión investigadora del escándalo Libra que el mismo Vischi había acompañado en comisión y defendido públicamente. Buscaba que el gobierno no le plantara una lista libertaria en Corrientes. La habrá.

El Senado se ha convertido en un desafío impensado para el Gobierno. Tras el fracaso de las negociaciones con Hacienda en el Consejo Federal de Inversiones, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño impulsan en la Cámara alta dos iniciativas en favor de una distribución más equitativa de los fondos coparticipables. El martes serán tratados en comisión el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, la eliminación de fondos fiduciarios de uso discrecional y la regulación de los llamados Aportes del Tesoro Nacional. La mayoría de los gobernadores pretenden que los proyectos se debatan en el recinto el jueves. La iniciativa contra el fiscalismo ciego de Javier Milei -superávit con recursos ajenos y sin obra pública- cobró una dinámica propia, admiten algunos de ellos. Una manera de decir que avanza sin control de daños.

Campeones

Dicen que Milei operó un cambio en la personalidad del ministro de Economía. Un hombre más bien contenido en público, que había jurado en familia no volver a la gestión pública tras la difícil experiencia durante el macrismo, Caputo volvió a retar al mercado a una pulseada por el tipo de cambio: “Si está barato, no te pierdas. Comprá, campeón”, dijo el miércoles en una exposición en la Universidad Austral. Resonancias del pasado: Lorenzo Sigaut, sucesor de José Alfredo Martinez de Hoz, acuñó la frase “el que apuesta al dólar pierde”. No tardó un mes en devaluar. Tras el hallazgo de Caputo, esta semana el dólar oficial cerró con una suba acumulada de $55, hasta el récord nominal de $1260, un 4% en dirección al techo de la banda cambiaria. En la oposición se plantearon por primera vez dudas sobre la comunión de ideas entre Milei y su ministro estrella en torno al dólar. Nada indica que haya diferencias. Por el momento.

Los analistas observan que el movimiento se produjo una semana después de conocerse que el déficit de cuenta corriente externa superó los US$ 5.000 millones en el primer trimestre y cuando la oferta de dólares proveniente de la liquidación de exportaciones del agro superó los US$ 1600 millones en una semana, incluso después del fin de la baja temporaria de retenciones al campo. Una tendencia que se acentúa en los años impares con la proximidad de las elecciones.

En abril pasado, tras la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario por US$ 20.000 millones, Kristalina Georgieva recordó que el país deberá elegir en octubre. “Yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile”, dijo la directora gerente del organismo. Concluida la semana pasada la misión técnica del Fondo, Economía aguarda la aprobación de un desembolso de US$ 2.000 millones de aquel préstamo y acaso un waiver por el incumplimiento en la meta de reservas (son negativas por 8.000 millones, cuando el compromiso para la etapa fue de -2.000 millones). La vocera del FMI, Julie Kozack, ponderó el jueves la política fiscal y monetaria y dijo que las conversaciones con la Argentina siguen siendo productivas. Pero advirtió lo que todos los economistas señalan, mandriles o no, sobre la escasez de reservas del Banco Central: “La necesidad de seguir construyendo defensas contra los riesgos externos”.

