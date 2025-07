El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la cámara de Diputados, Atilio Benedetti, habló con Canal E y cuestionó la decisión del Gobierno de aumentar nuevamente las retenciones al agro. También calificó la medida como “una guapeada, al mejor estilo, pensando de que esta manera consolida poder político”, y advirtió que, “es totalmente contraproducente”.

Según Atilio Benedetti, el impacto de las retenciones será directo en la campaña agrícola 2025/2026. “Lo que se está definiendo en el campo es la campaña 25-26 de granos gruesos, son los que aportan la mayor cantidad de ingresos al país. Y bueno, eso es una muy mala señal”, alertó. También cuestionó que los borradores del Presupuesto 2026 incluyan previsiones de mayores ingresos por retenciones: “Van a lograr la mitad de lo objetivo. Lo que van a hacer los productores es sembrar menos o sembrar otra cosa”.

Cuáles son las alternativas que manejan los productores para combatir las retenciones

Luego, reconoció que las opciones para los productores se achican: “Hay algunas alternativas. Por ejemplo, para mi provincia, que se denominan Brassicaceas, unas plantas oleaginosas que producen aceite para biocombustibles para aviación. Estas no tienen retenciones, entonces, es una alternativa. La otra alternativa es sembrar menos”.

Benedetti criticó la falta de previsibilidad del Gobierno: “Cada cinco o seis meses estamos cambiando las reglas de juego. Es imposible que el sector proyecte, no a largo plazo, a mediano plazo. El esfuerzo que están haciendo todos los argentinos tiene que tener un sentido, y el sentido tiene que ser de crecimiento”.

El agro sigue siendo el principal aportante de divisas de Argentina

Además, recordó el peso del agro en la economía: “El sector todavía sigue siendo el principal aportante de divisas. De acuerdo al cierre del ejercicio del año pasado, el 60% de los ingresos de exportaciones, los dólares genuinos que obtiene el país, los produjo el sector agropecuario y agroindustrial”.

Con respecto al tipo de cambio, el entrevistado sostuvo: “El sector agropecuario, con este nivel de retenciones, va a producir menos ingresos de dólares para mañana, para el año que viene. No hay que esperar mayor ingreso de dólares”.

Sin embargo, valoró que el dólar no esté retrasado: “A mí me parece una buena noticia. Ya conocemos qué significa el dólar subvaluado, demasiado barato. Se pierde actividad local. Afecta las producciones. No es una mala noticia que el dólar no esté barato”.