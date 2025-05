El "gurú del blue" le pone fecha al regreso de la Argentina a los mercados financieros internacionales

"Por primera vez en muchos años tenemos una semana muy activa en materia de colocaciones, y aún restan muchas más. Argentina se va acercando a los mercados internacionales", sentencia Salvador Di Stéfano, el apodado "gurú del blue" por los oyentes que lo siguen en sus presentaciones en distintas zonas del país.

"Argentina comenzó a brillar en los mercados financieros internacionales, ya es fluida la colocación de obligaciones negociables del sector privado, en breve estarán colocando deuda los estados subnacionales, y antes de fin de año el Estado nacional, toda una señal de un cambio en la mirada de nuestro país, de parte de los inversores mundiales", vaticinó el analista de mercados.

El gurú de la city augura una suba brusca de acciones y bonos argentinos

En tren de justificar su proyección, Di Stéfano aseguró que promediando el mes de mayo los mercados comienzan a tener un mejor color.

"En el transcurso de esta semana, Pampa Energía colocó U$S 340 millones con vencimiento en el año 2034 a una tasa del 8,0% anual. Telecom colocó U$S 800 millones con vencimiento en el año 2033 a una tasa del 9,5% anual. Pluspetrol colocó U$S 450 millones con vencimiento en el año 2032 a una tasa del 8,75% anual. John Deere Credit coloco U$S 42 millones con vencimiento en el año 2027 a una tasa del 7,5% anual", graficó.

Además, en ese mismo sentido recordó que para los próximos meses Santa Fe, Córdoba y CABA se preparan para salir a buscar fondos a los mercados internacionales. "Se estima que podrían conseguir más de U$S 1.000 millones, a plazos entre 5 y 7 años", vaticinó y sumó: "El presidente Javier Milei por primera vez dijo que podría salir a colocar un bono soberano si el riesgo país se coloca por debajo de los 550 puntos, en estos días opero en torno de los 650 puntos".

Por el lado del Estado Nacional, recordó que "la semana próxima tenemos colocación de letras (licitación habitual cada 15 días), queda la colocación del Bopreal 4 por U$S 3.000 millones, que seguramente se hará antes del 30 de junio, se buscan U$S 2.000 millones en un préstamo que se hará con garantía de bonos, y se habilito la posibilidad que extranjeros traigan dólares e inviertan en un bono pesos linked (compras el bono en dólares y el bono a su vencimiento pagará pesos más una tasa de interés)".

"Por primera vez en muchos años tenemos una semana muy activa en materia de colocaciones, y aún restan muchas más. Argentina se va acercando a los mercados internacionales, y esto hace que lleguen fondos frescos para inversión, fusiones, adquisiciones, o plata fresca para dinamizar el funcionamiento de las compañías. Aun falta la colocación de Vista y Aconcagua Energía"

A todo esto, habría que sumarle la exteriorización de activos que se podrán realizar a partir del 1 de junio, lo que aportaría más flujo de fondos a una economía que necesita más monetización para seguir creciendo.

"Desde que salimos del cepo gracias a los aportes de fondos internacionales las reservas crecieron el 54,9% sumando U$S 38.267 millones al día 20 de mayo. Por el lado de la circulación monetaria, en igual período bajo el 0,6% ubicándose en los 21.481.006 millones", señaló y agregó que en tanto la cantidad de moneda esta fija, esto obligara en algún momento que el dólar ceda. "Desde la salida del cepo al 22 de mayo el dólar mayorista subió el 6,0% sin que se evidencie un gran pase a precios. En la medida que el dólar comience a retroceder, esto podría dar cuenta una desaceleración importante en la inflación", dijo.

Por otra parte, también aprovechó a analizar lo que sucedió con los depósitos en dólares. "En total ascienden a U$S 33.424 millones y suben 5,9%, mientras que los depósitos en la caja de ahorro aumentan el 4,5% y los plazos fijos el 13,4%, todos medidos desde la salida del cepo", dijo.

Caen las bolsas europeas y asiáticas por la preocupación que genera la economía norteamericana

Finalmente, el gurú del blue dio su mirada sobre el dólar: "El MEP el 11 de abril valía $ 1.333,33 y el viernes último cotizaba en $ 1.145,42 lo que implicó una caída del 14,1% por aquellos que apostaron por el apocalipsis económico. El índice merval en dólares subió el 18,8% desde la salida del cepo. El bono AL35 desde la salida del cepo a hoy aumento el 14,0%", argumentó.

La visión de Salvador Di Stéfano sobre el nuevo Plan de Exteriorización de Ahorros de los Argentinos

En su columna diaria, Di Stéfano aprovechó para volver la mirada sobre el plan de exteriorización de dinero que se propone desde el gobierno y que es válida para dólares, pesos o cualquier otra moneda.

"Es una gran medida, libera al mercado de flujo de fondos, el contribuyente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Se exterioriza dinero, y se les cobrará impuestos desde allí en adelante, esto les permite a los individuos utilizar fondos que muchas veces estaban inmovilizados. Desaparece el Estado Gestapo, y termina la persecución a los ciudadanos", dijo contundente al expresar su adhesión a la medida oficial.

