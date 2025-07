El precio FOB de mercado de la harina de soja argentina, el principal producto de exportación del país, se ubicó en US$ 281 por tonelada a fines de junio y tocó el nivel mínimo en más de 15 años. Esto marca un signo de alerta para las exportaciones del complejo soja, el principal aportante de dólares para el país.

“En las últimas jornadas, la demanda global reaccionó con firmeza a este contexto de precios bajos, con incluso China comprando un buque de harina de soja de origen argentino. Más aún, es la primera vez que el país asiático realiza una compra de este producto argentino desde que habilitó las importaciones de harina de soja argentina en 2019”, señala un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Argentina es el principal exportador de harina de soja a nivel mundial y se consolida como el principal producto de su oferta. En 2024, las ventas al exterior de harina de soja representaron el 13,4% de las exportaciones totales del país, mientras que el complejo soja en su conjunto marcaron el 27,6%. “Es decir, es de forma indiscutible el principal complejo de exportación de Argentina”, apunta el informe.

La Bolsa de Comercio rosarina proyecta que las exportaciones del complejo soja alcanzarían los US$ 16.322 millones, levemente por encima de 2024, aunque sería el tercer total más bajo de al menos los últimos 15 años y prácticamente la mitad del total alcanzado en el año 2011, considerando las valuaciones actualizadas por inflación de los períodos anteriores.

Exportaciones de subproductos de soja

A nivel de productos, se exportarían US$ 9.044 millones de harina de soja, US$ 6.255 millones de aceite de soja, US$ 3.160 millones de poroto de soja y USD 465 millones de biodiesel.

Haciendo foco en los principales subproductos, desde la entidad afirman que “las exportaciones de harina de soja en términos reales alcanzarían el segundo total más bajo desde el año 2007, mientras que, en el caso del aceite de soja se ubicaría en el tercer total más alto en más de 10 años”.

La presión bajista al precio de la harina de soja se produce ante la creciente oferta del producto debido a la mayor necesidad de producir aceite de soja. "Un punto importante es que el crecimiento en la demanda de aceites a nivel global está siendo sustentada mayormente por el aceite de soja, seguido por el aceite de palma y de colza".

Para el reporte, "la particularidad de la soja es su bajo contenido de aceite con relación a otras oleaginosas, por lo que esto confluye a una gran oferta de harina que no logra ser absorbida totalmente por más demanda doméstica de los principales países procesadores y aumenta la competencia en el mercado FOB. Por su parte, la demanda global de harina de soja está creciendo en línea con precios de exportación más bajos".

Números finales de la campaña 2024/25

En su informe sobre los números finales de la campaña 2024/25, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que se sembraron 18,4 millones de hectáreas de soja, lo que representa un incremento del 6,4 % respecto a la campaña 2023/24 y un 10 % más en comparación con el promedio de las últimas 5 campañas (superficie promedio: 16,8 Mha).

La producción total nacional alcanzó los 50,3 millones de toneladas, es decir 100.000 toneladas por encima de la temporada anterior.

Según la entidad, a pesar de la mayor producción, se espera una contribución de la cadena a la economía argentina de US$ 15.373 millones de producto bruto sojero, que representa una caída 12% en comparación con el valor del ciclo pasado por los menores precios de porotos y harinas.

