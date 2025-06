Daniel Zampone: “Después de la derogación de la ley de alquileres, el mercado se reactivó”

La oferta de propiedades en alquiler aumentó considerablemente en los últimos meses tras la derogación de la Ley de Alquileres, lo que generó una mejora para los inquilinos.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, quien comentó que, “para entender el presente tenemos que saber el pasado, de dónde venimos”. Entre 2020 y 2023, alquilar una propiedad era prácticamente una misión imposible: “En mis cuatro oficinas entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires, tenía lista de espera en todas”, recordó.

Según Zampone, desde diciembre de 2023, tras la derogación de la Ley de Alquileres, “el mercado empezó a mejorar muchísimo”. Aunque se especulaba con contratos en dólares, “el 90% de los alquileres que se están haciendo, se volvió como al 2018, 2019: en pesos”, con ajustes cada 3 o 4 meses por IPC.

Más propiedades, más opciones

La situación para los inquilinos ha cambiado de forma sustancial. Zampone explicó que, en octubre de 2023, simplemente no había unidades disponibles: “Querías un monoambiente en Belgrano… no es que estaba caro, no había”. Hoy, hay más de 200 publicaciones solo en ese barrio.

Esto trajo dos efectos positivos: más variedad para elegir y presión a la baja sobre los precios. “Al tener más cantidad de departamentos, el precio te lo regula para abajo”, subrayó.

Créditos hipotecarios: vaso medio lleno

Otro elemento clave en el cambio del mercado es la vuelta parcial del crédito hipotecario. Aunque las tasas siguen siendo altas, Zampone destacó que “de cada 100 operaciones, 20 se hacen con crédito”. Antes, no se realizaban prácticamente operaciones financiadas.

Para él, esto no solo es alentador para quienes buscan comprar, sino que impacta directamente en el mercado de alquiler: “A medida que tengas más propietarios, vas a tener menos inquilinos”.

PH y dos ambientes, los más buscados

En cuanto a la demanda, los dos ambientes siguen liderando, pero los PH ganaron terreno. “Hoy tenés un problema grave con el tema de las expensas”, explicó. Esto hace que las unidades sin portero, amenities o gastos comunes elevados sean más atractivas.

“Los PH o no tienen expensas o son muy bajas. Pasaron a ser una de las unidades más buscadas”, aseguró Zampone, ubicándolos junto a los dos ambientes como las “estrellas del mercado”.

Barrios en auge y en consolidación

Sobre las zonas más caras, Zampone fue categórico: “Siempre encabeza Puerto Madero y Palermo”. Pero también destacó el crecimiento de Núñez y Saavedra, empujado por el traslado de empresas al Corredor Norte.

Asimismo, señaló que “los dos barrios que más se construyeron en 2023 fueron Urquiza y Caballito”, sumando metros cuadrados nuevos y consolidando su atractivo.

¿Hace falta una nueva ley?

En cuanto al marco regulatorio, Zampone fue claro: “La ley de alquileres, no. Dejala así. Dejala derogada que el mercado se reactivó”. Para él, la prioridad no está en una nueva legislación, sino en mejorar las condiciones macroeconómicas que afectan a inquilinos.

“Hoy estás usando entre el 50 y el 60% de tu sueldo para pagar un alquiler. Eso no está bien”, lamentó, y agregó: “Tenemos que volver a que la persona utilice el 30 o 35% de su sueldo”.

Pese a las dificultades, se mostró optimista: “Si logran bajar la inflación a un dígito el año que viene, vamos a estar mucho mejor”.