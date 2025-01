Vivienda: Cuáles son los desafíos del acceso a la propiedad y alquiler

En Argentina, la crisis de acceso a la vivienda no solo responde a la escasez de propiedades, sino también a problemas estructurales como la informalidad laboral y la falta de crédito hipotecario para las clases medias.

Qué significa ser inquilino en Argentina

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el investigador, Matías Araujo, quien expresó que, “ser inquilino en Argentina siempre ha representado una oportunidad, pero cuando escasean los alquileres, también lo hacen las oportunidades”.

Según el entrevistado, un aspecto clave es que, “en los últimos 20 años, no hubo crédito hipotecario accesible para las clases medias, lo que alargó el proceso de alquiler para muchas personas y les impidió acceder a la vivienda propia”. Y remarcó que este fenómeno “no afecta a todos por igual, ya que no es lo mismo alquilar para un joven estudiante que se muda a la ciudad para estudiar, que para un jubilado que se ve obligado a alquilar a una edad avanzada”.

Para Araujo, el impacto de los créditos UVA y su caída, sumado a la crisis económica, “dificultó aún más el acceso al crédito hipotecario en el país” y aseguró que, durante años, “los argentinos lucharon por acceder a préstamos debido a que significaban una porción considerable de sus ingresos”.

Cuáles son los problemas estructurales de la Argentina

En ese contexto, el investigador mencionó que, “podemos identificar cuatro grandes problemas estructurales de Argentina: inflación, inseguridad, incertidumbre e informalidad” y estos factores afectan directamente la capacidad de acceder a crédito, ya que “la informalidad laboral dificulta la demostración de solvencia financiera”.

En continuidad con el tema, Araujo sostuvo que, “solo el 10% de los contratos de alquiler están formalizados en Argentina, lo que evidencia la alta informalidad en el sector”. Y agregó: “Esta informalidad impacta directamente en el acceso a vivienda, ya que el mercado laboral informal también está vinculado a la falta de acceso a una vivienda formal y a créditos hipotecarios”.

Para finalizar, el entrevistado agregó: “En este contexto, conseguir trabajo y estabilidad laboral es un factor fundamental para quienes buscan acceder a una vivienda propia”.