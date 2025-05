En diálogo con Canal E, el analista político, Federico González, se mostró crítico con el escenario económico y político argentino, también cuestionó la falta de planificación del Gobierno y el rumbo incierto del plan económico. “No veo un bimonetarismo real, lo que hay es un bimonetarismo deseado, reclamado”, sostuvo.

Para Federico González, el Gobierno opera bajo una lógica de ensayo y error. “Milei prometía dolarización y la eliminación del Banco Central. Nada de eso ocurrió y hoy se está improvisando sobre la marcha”, aseguró. Y agregó: “Este no es el bimonetarismo que proponía Melconian, es un parche que ni siquiera estaba en el programa de campaña”.

Además, criticó la falta de coherencia entre el discurso y la práctica: “Milei decía que iba a quemar el Banco Central, se burlaba del bimonetarismo, y ahora lo está impulsando. Me parece que están haciendo lo que pueden porque el plan original no funcionó”.

La prueba y error del Gobierno en el plan económico

A su vez, González comentó: “Esto es una medida ‘pouch’, como dice Milei, una de esas soluciones que parecen improvisadas”. Según analizó, las decisiones del Gobierno responden más a una lógica reactiva que estratégica. “Cuando las cosas se complican, inventan algo nuevo. Vamos viendo, como dicen ellos”, describió.

Aunque reconoció que la capacidad de adaptación es útil, advirtió: “Entre prueba y error, se pierde mucho. Lo que prueba el Gobierno no le sale, y entonces prueba otra cosa”.

El pensamiento del argentino con respecto al dólar

En relación con el dólar, el analista político destacó el escepticismo social: “El argentino piensa en dólares. El dólar es un símbolo de algo tangible, confiable. Hoy muchos creen que está artificialmente bajo y por eso no lo queman”.

“Esto no es el Plan Bonex, pero se parece, si no hay pesos para vivir, la gente vende dólares, no porque confíe, sino porque no le queda otra”, afirmó. Luego, resaltó: “Ciudadanos de a pie y exportadores piensan lo mismo, que el dólar está atrasado y va a subir”.