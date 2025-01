Crédito hipotecario: los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de sacar un préstamo

Luego de su reaparición en marzo de 2024, el boom de los créditos hipotecarios ha revolucionado el mercado inmobiliario, los bancos se han llenado de consultas y las inmobiliarias incrementaron la cantidad de escrituras, por lo cual, es determinante tener en cuenta los detalles que pide cada entidad. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el director de Tejido Urbano, Fernando Álvarez De Celis.

“Durante marzo del 2024 se lanzó el crédito hipotecario en Argentina nuevamente, habían arrancado 1 o 2 bancos y después se fueron sumando otros, hoy tenemos 23 bancos en toda Argentina con crédito hipotecario”, comentó Fernando Álvarez De Celis. “Hay muchas posibilidades de este tipo, uno es cliente de un banco, la zona geográfica donde viva también influye porque los créditos pueden ser más baratos”, agregó.

Qué se debe tener en cuenta para sacar un crédito hipotecario

Posteriormente, De Celis planteó: “El crédito, en líneas generales, suele ser de entre 15 y 30 años según el banco, el promedio es 20 años pero hay bancos que dan hasta 30 años y la tasa de interés está el más bajo 3% y el más alto en 9,5% dependiendo ciertas condiciones”. Luego, manifestó que, “después hay algunas cuestiones generales en la línea de crédito como que uno debe aportar el 20 o 25% del valor de la vivienda y la tasa de interés está, en casi todos los lugares, atada a créditos UVA”.

El temor al crédito UVA

“El crédito UVA, si bien entró en crisis con la inflación al final del gobierno de Mauricio Macri, el 99% de las personas que sacaron un crédito UVA lo siguen pagando, por lo cual, no hubo gente que no pudo pagarlo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con una macroeconomía más estable, el crédito UVA termina siendo muy bueno porque como está atado a la inflación y no hay inflación, la gente paga menos de interés”.

Por otro lado, el director de Tejido Urbano señaló: “Hay 400.000 carpetas dando vuelta, es decir, gente que va averiguando, entonces, la opción de crédito UVA se termina validando en un país donde hay un déficit de 3.200.000 viviendas, con lo cual, todo lo que surja de crédito hipotecario genera expectativas”.

Para finalizar, De Celis expresó: “La gente termina viendo más que si es UVA o no, la relación entre lo que paga de alquiler y lo que paga de cuota y ahí hay que decir que más o menos hoy lo que uno paga de cuota en un crédito hipotecario se aproxima relativamente a lo que pagaría de alquiler”.