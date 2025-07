En medio de las tensiones cambiarias, el Gobierno insistió por la ley “dólar colchón”

Ante la necesidad de acumular reservas en las arcas del Banco Central (BCRA) y remonetizar la economía, y en medio de la suba de los tipos de cambio, el Gobierno salió a insistir por la sanción de la conocida ley “dólar colchón” o de "inocencia fiscal", que busca atraer dólares no declarados y fomentar el ingreso de capitales al sistema formal. El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, sostuvo que es el único mecanismo que tiene pensado el oficialismo para incorporar el dinero fuera del sistema que, según consignó, es el equivalente a cinco bases monetarias.

“Apoyen”, les pidió Pazo a los abogados que se reunieron este martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para escucharlo y plantear algunas inquietudes. “Lo más importante de la ley de dólar colchón no es la parte del régimen simplificado de Ganancias; la parte más importante es la presunción de inocencia fiscal”, expresó el funcionario respecto al proyecto que fue enviado al Congreso hace más de un mes, pero continúa sin fecha de tratamiento legislativo. “Y el segundo punto, que es para mí clave, es que las cuestiones de impuestos se arreglan con plata. Se acabó esto de la persecución penal”, agregó.

“El régimen simplificado de ganancias para sacar los dólares del colchón fue algo que pensamos bastante, es una forma de taxar los flujos, más que los stocks. Y darle la posibilidad a la gente que reingrese a la producción parte de lo que ahorró genuinamente durante los últimos 30 años. Una gran parte de esos fondos son provenientes del flujo de la actividad legal y que si alguien ahorró por encima de 200 dólares no es que era un narcotraficante o un terrorista, sino que estaba protegiendo su ahorro, culpa de un régimen que te obligó a salir del sistema. Y lo que estamos intentando es generar la oportunidad para que la gente vuelva al sistema”, siguió con su alocución el titular de ARCA, quien subrayó que los niveles actuales de evasión de IVA son cercanos al 37%, similares a los niveles durante la crisis de 2001.

Luego el funcionario se refirió a la cantidad de dinero fuera del sistema que, según consignó, equivale a cinco bases monetarias, cuando en otros países ese guarismo no supera el 30 o 40%. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) hay USD 200.000 millones "bajo el colchón" y el Indec estima que la cifra asciende a USD 266.806 millones.

Juan Pazo

Debido a la enorme cantidad del dinero que circula fuera del sistema es que el Gobierno salió a la caza de los “dolores del colchón” de los ahorristas; además de la necesidad de remonetizar la economía, robustecer las arcas del Central y contar con poder de fuego ante tensiones cambiarias, como la suba de los dólares de los últimos días.

De acuerdo al Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), en caso que el plan funcione podría implicar más de USD 10.000 millones. “Considerando la efectividad de planes similares (8-12% según el Ministerio de Economía, y AFIP), en un escenario realista se puede proyectar el ingreso de USD 16.000 millones al mercado oficial. Esto representaría un aumento del 80% sobre las reservas netas actuales, fortaleciendo la capacidad de intervención del BCRA en el mercado cambiario. Cada USD 1.000 millones incorporados podría traducirse en capacidad para financiar el equivalente al 15-20% del crédito anual a Pymes (Banco Nación, 2023), dinamizando sectores clave de la economía real", señaló la consultora en un informe.

“Pero creo que sería muy importante tener el apoyo de parte de ustedes, para que este tipo de proyectos se traten en el Congreso, porque son realmente los que nos pueden ayudar a cambiar la Argentina”, insistó Pazo. Sucede que, desde el anuncio del Gobierno, los ahorristas no volcaron de forma masiva los dólares al sistema. Según el informe de Pagos Minoristas del BCRA, las transacciones en dólares durante mayo representaron apenas el 0,2% del total, e implicaron un monto de USD 2.409 millones, USD 260 millones menos que abril. Es decir, hubo menos transacciones en dólares.

El círculo rojo respaldó la defensa del superávit de Milei, pero alertó por los puntos débiles

En el caso de que los argentinos muevan el “canuto”, algunos analistas esperan que este proceso, acompañado de la formalización de operaciones antes ocultas, tendría un impacto recaudatorio significativo. "Modelos de la AFIP (2022, actualizados a 2024) sugieren un aumento potencial del IVA equivalente al 0.4-0.6% del PIB, mientras que la incorporación de ingresos no declarados podría sumar en recaudación por el nuevo régimen de Ganancias, dinero que antes no tributaba nada", sostuvo el documento del Cepec. "En síntesis, según modelos de la AFIP actualizados: el IVA podría subir entre 0.4% y 0.6% del PIB (un respiro para las cuentas públicas). Los ingresos no declarados que empiecen a tributar Ganancias serían pura sangre nueva para la recaudación", agregó el estudio.

“Políticamente es absurdo que no estén apoyando, porque tuvimos 18 gobernadores que adhirieron al régimen y hoy se traba por cuestiones que son absolutamente ajenas al poder Ejecutivo”, lanzó el titular de ARCA. De esta manera, el Gobierno denota las tensiones con los gobernadores por mayores recursos para las provincias a través de coparticipación y el impuesto a los combustibles, en medio de la necesidad del oficialismo de contar con apoyo legislativo.

Y también de cara al cierre de armado de alianzas y listas para las elecciones de medio término de octubre, que serán claves para la conformación del nuevo Congreso y que la Libertad Avanza buscar posicionarse con la mayor cantidad de legisladores para quitarle peso a las negociaciones con la “oposición dialoguista” y mostrar fortaleza política al mercado, que sigue de cerca si la actual gestión libertaria sigue contando con el apoyo de los ciudadanos en relación al programa económico.

Superávit fiscal a toda costa

En otra parte de su discurso, Pazo volvió a insistir con la idea del sostenimiento de las cuentas fiscales, en línea con la postura del Gobierno tras el revés que sufrió en el Senado la semana pasada debido a la aprobación del aumento a los jubilados, y que el oficialismo considera que pone en incovenientes en la sostenibilidad fiscal y por eso catalogó a los senadores como “degenerados fiscales”. El propio presidente Javier Milei salió inmediatamente a expresarse luego de conocerse la aprobación de la ley: “La política del superávit fiscal es permanente", sostuvo.

En la misma línea, frente a los presentes en el colegio de abogados, el titular de ARCA ratificó que “el superávit es lo que no se negocia de ninguna manera”. Acto seguido, convocó a los presentes a trabajar de manera conjunta “para hacerle la vida más fácil a la gente”, siempre y cuando “no implique un costo fiscal”.

Sin las divisas del agro, el Gobierno explora alternativas para contener la suba del dólar

“Una vez que consolidemos el superávit fiscal primario, este Gobierno lo que va a seguir haciendo es seguir reduciendo impuestos. Porque venimos reduciendo impuestos de manera consistente”, añadió Pazo.

En ese sentido, según el economista Guido Agostinelli durante 2024 aumentó la represión tributaria, es decir, subió el peso de los impuestos sobre el PBI. “Las provincias bajaron marginalmente esa presión, los municipios la aumentaron levemente, pero el que más la subió fue el Gobierno nacional, incluso bajando el impuesto a los bienes personales. Y, de acuerdo a IARAF, se espera que en 2025 vuela a aumentar”, señaló Agostinelli.

