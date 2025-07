Aplausos para Javier Milei, pero también incertidumbre electoral: la Bolsa perdió más del 20% de su valor en 2025

El presidente Javier Milei fue ovacionado del aniversario 171° de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el apoyo al veto de los proyectos aprobados en el Congreso y promesas repetidas de baja de impuestos y reformas. La escena se pareció a la de un año atrás, cuando las acciones del Merval estaban en pleno rally y el comentario entre el Grupo de los Seis (G6) era que el único que festejaba hasta ese entonces era el titular, Adelmo Gabbi. Pese a los aplausos, en 2025 el panorama es distinto: el valor del mercado bursátil porteño cayó 23,8% en lo que va del año.

La caída es más pronunciada desde el pico que tuvieron las acciones el pasado 9 de enero: un 31,8%, luego de vivir la fiesta que fue el 2024 para los papeles de empresas argentinas. El salto del índice S&P Merval fue del 124% medido en dólares y algunas compañías tuvieron ganancias del 340%. El promedio desde octubre 2023, cuando La Libertad Avanza ganó la presidencia, es de 122%.

Para Diego Méndez, analista de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el sector bancario se encuentra entre los más afectados. “Esta situación se explica, en parte, por el importante rally alcista que experimentaron en períodos anteriores, lo que los llevó a valuaciones muy elevadas en enero”, describió en diálogo con PERFIL.

Las acciones que más perdieron en lo que va de 2025

Todas las acciones argentinas del panel líder tienen una fuerte contracción en el porcentaje anual en pesos. Las que experimentaron mayores caídas en lo que va del 2025 son:

COME (Corporación América): -53,8% EDN (Edenor): -37,0% METR (Metrogas): -30,9% TXAR (Ternium Argentina): -30,4% TECO2 (Telecom Argentina): -30,1% SUPV (Banco Supervielle): -26,9% BMA (Banco Macro): -26,2% VALO (Grupo Valores): -25,0% ALUA (Aluar): -23,0% TRAN (Transener): -21,3% YPFD (YPF): -21,4% CEPU (Central Puerto): -20,1% GGAL (Grupo Financiero Galicia): -17,9% BBAR (Banco BBVA Argentina): -16,1% PAMP (Pampa Energía): -15,7% TGNO4 (Transportadora Gas del Norte): -11,5% CRES (Cresud): -10,4% BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos): -8,6% TGSU2 (Transportadora Gas del Sur): -8,5% LOMA (Loma Negra): -6,8% IRSA (IRSA Inversiones y Representaciones): -0,8%

Lideran el retroceso distribuidoras de energía, bancos y dos empresas dedicadas a la economía real: Ternium, con el acero de Paolo Rocca; y Aluar, con el aluminio de Javier Madanes Quintanilla. Ambas, si bien siguen siendo gigantes de la industria, sintieron el impacto de la suba de costos en dólares para la producción en la era Milei y están afectadas por la imposición de aranceles a la importación que aplica Estados Unidos.

Elecciones, YPF y transición, razones de la baja

Para el socio de Adcap Grupo Financiero, Javier Timerman, "Argentina entra al año electoral y el ruido politico repercute mas en las acciones que en los bonos por tratarse de una clase de activo (asset class) de menor liquidez". "Entendemos que los números macro que está logrando el Gobierno son buenos, pero que a nivel micro la mayoria de las empresas habla de una transición: pasar de un modelo de negocios de alta inflación y bajas tasas de interes con controles cambiarios, a un modelo de inflación descendente con costos de financiamiento mas altos", apuntó en diálogo con este medio.

Analistas del Grupo IEB advirtieron que parte de la negatividad de las acciones argentinas viene, en este último tramo, por el juicio al Estado por la expropiación de YPF. "Consideramos que dicho fallo es más un efecto 'risk off' sobre los activos argentinos y que no afecta de manera particular a YPF. Sí, potencialmente, podría tener un efecto de ralentización en los proyectos de infraestructura del sector que mayoritariamente se encuentran liderados por YPF", indicaron.

Volvió a acelerarse la inflación en junio y cerró entre el 1,8% y el 2%

Méndez, de PPI, ve en las acciones de empresas energéticas una oportunidad para repuntar el mercado, pero siempre atado a los resultados electorales. “Si el oficialismo logra un desempeño que le permita seguir adelante con su agenda reformista, veremos un renovado interés. En caso contrario, si el peronismo obtiene una elección fuerte y consigue frenar las reformas o incluso revertir el superávit fiscal, el escenario podría cambiar drásticamente. En ese contexto, puede haber retroceso del 50% comparado con el pico de enero del Merval o incluso más”.

Timerman también consideró que es "esperable encontrar un rebote de 10-15% en el mercado de acciones si el Gobierno logra sostener el veto a las leyes aprobadas en la sesión del jueves".

AM/ML