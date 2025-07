La Libertad Avanza y el PRO acordaron en Provincia: “Ahora el kirchnerismo tendrá un enemigo más fuerte”, dijo Karina Milei

La Libertad Avanza y el PRO acordaron una alianza para competir en las próximas elecciones bonaerenses. El anuncio se formalizó este mediodía con una conferencia de prensa en el Hotel Libertador. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la primera en tomar la palabra. “Ahora el kirchnerismo tendrá un enemigo más fuerte”, dijo. Esa fue la idea que se repitió durante todo el evento, en el que se le restó importancia a las tensiones de los últimos meses entre Mauricio Macri y los libertarios. A partir de ahora comienza una tarea fina distrito por distrito para definir los lugares en las listas.

El espacio que competirá en septiembre fue bautizado Frente La Libertad Avanza. El banner que se montó para la conferencia tenía el logo que acompaña a Javier Milei desde la campaña y su distintivo color violeta. A los costados había otros dos carteles con las siglas VLLC (por “Viva la libertad, carajo”). Ni una sola referencia amarilla. “Tenés que ir a la elección con lo que más cotiza en bolsa”, respondió un dirigente macrista fuera de micrófono.

Karina estuvo acompañada por el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por parte del PRO, los encargados de anunciar el acuerdo fueron los diputados Cristian Ritondo -presidente de partido amarillo a nivel provincial- y Diego Santilli, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

El trío liderado por Ritondo se encargó de las conversaciones con los libertarios y, también, de tender puentes con el macrismo “duro”. A lo largo de todo 2025, desde La Libertad Avanza habían remarcado que los dos Macri (por Mauricio y Jorge) debían estar afuera del acuerdo. Es más, hasta último momento estaba en dudas que se sumaran al nuevo frente Soledad Martínez, de Vicente López; Pablo Petrecca, de Junín; María José Gentile, de Nueve de Julio; y Javier Martínez, de Pergamino).

“Nos sentimos cómodos yendo juntos, no nos esforzamos”, subrayó Ritondo. El diputado esquivó responder si el desplazamiento de Antoni Gutiérrez-Rubi del equipo del jefe de Gobierno porteño colaboró en el acercamiento por parte de los Macri. “Estamos convencidos desde hace meses de la fortaleza que significaba ir juntos”, dijo y agregó: “El presidente del partido lo ha dicho muchas veces y no solamente está de acuerdo, sino que ha avalado esta mesa”.

El paso siguiente: la conformación de las listas

Hubo dirigentes bonaerenses, tanto del PRO como de La Libertad Avanza, que se acercaron a participar del anuncio. Distendidos, la mayoría llegó temprano para conversar en el recibidor del Hotel Libertador. Solo se produjo una situación de tensión al final, cuando el senador por la tercera sección electoral Carlos "Charlie" Curestis increpó a los gritos a otro hombre. “Es algo personal entre ellos”, explicó alguien que conocía a la dupla.

El otro dato que llamó la atención fue la ausencia de los jóvenes que responden a Santiago Caputo. Ninguno de los integrantes de las Fuerzas del Cielo participó del evento. Iñaki Gutiérrez fue uno de los que llegó temprano y, durante la conferencia, se paró a un costado y cruzó guiños y sonrisas con Martín Menem, que no pronunció palabra durante el anuncio.

El de Gutiérrez fue uno de los nombres que se repitió como posible candidato de la tercera sección electoral. Sin embargo, eso es imposible. El joven que maneja las redes del presidente todavía no cumplió los 25, requisito para presentarse en una de las listas.

Lo cierto es que desde hace meses se lanzan posibles nombres y se especula. Ahora, con el nuevo frente electoral confirmado, la gran pregunta es cómo se van a repartir los lugares de las listas. Pareja, durante el anuncio, aseguró que se trata una alianza “basada en las ideas de la libertad” y que el porcentaje que le corresponda a cada fuerza “no importa porque se trata de un acuerdo histórico”.

Fuera del micrófono, las declaraciones tienen un poco más de contenido. De acá a la definición de candidatos habrá reuniones a diario. En principio, la decisión es mirar distrito por distrito. Es probable que en los municipios donde gobierna el PRO, el macrismo tenga más libertad de acción. En el resto hay quienes hablan de un reparto 25/75.

El único nombre que se da por confirmado es el del bullrichista Diego Valenzuela. Por lo demás, todo será materia de negociación y conversación.

Acuerdo bonaerense y tensión con los gobernadores

Ritondo se encargó de repetir que se trata de un acuerdo “natural” que responde a la buena sintonía con la que han trabajado los espacios desde que asumió Milei y que es "la culminación de un proceso”. “En el 21, cuando Javier entró al Congreso, empezamos a compartir un montón de cosas”, subrayó el diputado y mencionó que en 2023, cuando se llegó al balotaje, su partido “no tuvo dudas”. Además, aseguró que en la actualidad trabaja “codo a codo” con Menem en la Cámara de Diputados. Tan alineado está el dirigente que, en un momento, tuvo un furcio y dijo “nuestro gobierno”.

En la misma sintonía, Pareja habló de un acuerdo “sin condiciones”, aunque deslizó una crítica sin utilizar ningún nombre propio: “Aquellos que no están sentados acá es porque han venido a pedir cargos”, dijo. Según el bonaerense, esta alianza nada tiene que ver con las “mañas de la vieja política”.

Una de las preguntas que apareció en la conferencia fue si hay intenciones de replicar el acuerdo bonaerense en otros distritos o, incluso, en la Capital Federal de cara a octubre. “No desperfilemos, la Ciudad es diferente”, respondió Pareja. Karina fue consultada de manera personal por ser la presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional. “Este es un frente para la Provincia. En cada lugar vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver qué es más conveniente en cada rincón del país”, dijo.

Las dirigentes del PRO, además, fueron consultados por el conflicto entre el Ejecutivo nacional y las provincias. En particular, se consultó sobre cómo se pensaba acompañar el reclamo de los mandatarios amarillos como Ignacio Torres (Chubut) o Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Ritondo le hizo caso a su nuevo socio Pareja, quien en el inicio de la conferencia sostuvo que no había lugar para los tibios, y se lanzó contra los gobernadores: “Creo que el reclamo debe ser planteado donde se plantean estos temas, en el Ministerio del Interior y en Jefatura de Gabinete”, dijo y agregó: “Hay cuestiones que se deben resolver mediante el diálogo y no mediante la extorsión”.

El anuncio del acuerdo bonaerense confirmó que el macrismo se alineó de manera total al mileísmo. Sin embargo, en las declaraciones de esta jornada aparecieron algunas reminiscencias del PRO: el enemigo en la provincia será el kirchnerismo y el populismo, dos conceptos que se repitieron hasta el hartazgo, y ya no la casta, un término que nadie se acordó de mencionar.