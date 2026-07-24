Legislador y exsecretario de Macri: “Si el peronismo fuera dividido, eso aumentaría la posibilidad de una candidatura presidencial del PRO”

El futuro electoral de Mauricio Macri y una eventual candidatura presidencial en 2027 vuelven a ser parte de la discusión dentro del PRO. El legislador porteño Darío Nieto afirmó, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que “si el peronismo fuera dividido, eso aumentaría la posibilidad de una candidatura presidencial del PRO” y explicó que una posible alianza con La Libertad Avanza en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires será clave para definir la estrategia política.

El dirigente político argentino del PRO y actual legislador porteño Darío Nieto fue secretario privado de Mauricio Macri durante su presidencia (2015-2019) y se convirtió en uno de sus colaboradores de mayor confianza dentro de la Casa Rosada. A partir de 2021 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y desde la Legislatura porteña continuó vinculado al armado político del macrismo.

El expresidente Mauricio Macri inicia giras como las que tenía a principio de año en distintas partes del país. Ayer entrevistamos a la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia​, hoy quien preside la bancada de diputados de Provincias Unidas en el Congreso, que nos decía que ella trabaja para una unión entre Provincias Unidas y el PRO para que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027.

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Usted tiene una cercanía al expresidente, si no entiendo mal, incluso estuvo en su Secretaría Privada, así que imagino que debe tener una confianza grande con él para poder ayudarnos a entender qué posibilidades hay realmente de que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027.

Sí, es verdad la confianza con Mauricio. Hablo seguido. Volvió hace poquito del Mundial. El lunes estaba acá de vuelta ya, lamentablemente sin la copa porque Argentina no pudo ganar, pero muy contento por lo que han hecho los muchachos.

Pero al margen de eso, sobre su candidatura, no creo que sea una decisión electoral, sino muy personal, que tiene que ver con sus ganas de gobernar cuatro años la Argentina.

¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente en la Argentina los gobiernos no peronistas somos un poco culposos siempre, ¿no? Nos flagelamos un poco en el poder porque muchas veces las cosas no salen como queremos o porque no podemos transformar la realidad como queremos.

Y Mauricio Macri, esos cuatro años que fue presidente, tuvo momentos de alegría, de más energía, pero también momentos de sufrimiento. No hace falta que los enumere yo ahora, pero hubo momentos más duros para el Gobierno y eso lo sufrió en carne propia.

Entonces, yo creo que va a depender mucho de las ganas que tenga él de volver a gobernar la Argentina cuatro años, que no tiene que ver con lo electoral.

Te voy a poner un ejemplo muy claro y es una infidencia. Yo hace cuatro años, un poco más, cuando fue la candidatura de Javier Milei, yo quería que Mauricio sea candidato a presidente.

Me acuerdo un día que discutí. Yo siempre todos los días lo llamaba para pedirle que sea candidato a presidente. Más o menos él me decía que no, porque no tenía ganas por la familia, por su vida personal y demás.

Pero un día me acuerdo que lo llamo y él estaba en Europa, porque él tiene una agenda bastante importante en el exterior también, sabrás, ¿no? De hecho, el otro día hicimos la cuenta y creo que el último año había estado dos meses y medio en Europa, o sea, tiene mucha vida internacional y lo reciben muy bien. Es la verdad también.

Y me dice: "Mirá, yo ayer estuve con compromiso de la FIFA en la premiación de los argentinos, era 2022, si no me equivoco, Emiliano "Dibu" Martínez y Messi, una foto famosa, ¿te acordás? Hace un tiempo después que salió en todos lados".

"Hoy me vine a Italia porque tenía una charla con todos los health coach de Ferrari. Nada, me pagan obviamente para venir a la charla y escuchar. Después con el presidente de Italia".

Me dice: "Toda esta agenda a mí me reconforta mucho, me llena de energía, me da vitalidad. Estoy muy bien recibido".

Me dice: "Realmente para mí volver a ser presidente sería un sacrificio muy grande y hoy en día no sé si estoy dispuesto a pagarlo". Eso fue en 2023 que estoy hablando, o sea, estoy hablando hace un tiempo ya.

Entonces, me parece que de vuelta es una elección muy grande de vida, que tiene que hacer de volver a ponerse, si querés, ese traje de presidente, y va a depender de él 100%.

Electoralmente, yo creo que Mauricio Macri ha demostrado históricamente que es una persona que no especula mucho, que suele, y más ahora en la etapa que está, viste, que dicen que es un Macri sin filtro, el cual va para adelante con lo que piensa. Así que creo que depende de él.

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Yo personalmente quisiera que fuera candidato y presidente, pero no depende solamente de mí.

Ahora aumento el tono de la pregunta. Obviamente el futuro siempre es impredecible, la vida exactamente, y somos malos con nuestros pronósticos, pero tu pronóstico: ¿qué posibilidades tiene? ¿Cuánto le asignás a favor y cuánto en contra? ¿Es más probable que sea candidato a presidente o que no?

El pronóstico es mío personal, más intuición, o sea, falta mucho y además es algo personal.

Yo hoy creo que va a depender mucho de sus hijas y sus hijos, básicamente de la opinión familiar, de cuánto le pese a él realmente la opinión de ellos.

También un poco, si querés, lo que estamos viendo estos días, estos meses. Ahora no el Mundial, porque viste que la Argentina cuando llega al Mundial se pone en pausa y es la realidad, o sea, todo el mundo está pensando en la Selección.

Pero sí es verdad que hubo muchas presiones sobre Mauricio Macri del círculo rojo, tanto empresarios, periodistas, políticos, y también una parte de la demanda social.

Es decir, que acompaña, si querés, el rumbo del Gobierno de Javier Milei, pero hay otras cosas con las que no está tan de acuerdo, ¿no? En términos de educación, salud, infraestructura. Sí con lo macro.

Hay una demanda social, política y del círculo rojo sobre Mauricio. Creo que todo eso va a hacer que él termine definiendo si es candidato o no. Tampoco creo que falte mucho tiempo. O sea, yo no creo que Mauricio Macri demore su decisión más allá de diciembre, diciembre-marzo del año que viene. No veo más que eso. Porque ya después habría que ver qué sucede. Pero pronóstico no quiero decir. Es muy responsable de mi parte hacer un pronóstico real. De vuelta, creo que todo el PRO quiere que él sea candidato, pero falta, es la pura verdad.

Puede tener que ver también esa decisión de diciembre-marzo con la evolución de la aprobación que el actual Gobierno vaya recibiendo. Las últimas encuestas demuestran nuevamente una caída de la aprobación tanto del Gobierno como del presidente Milei.

Ah, no sabía los últimos números. Después de lo de Adorni creo que hubo un leve repunte.

Creo que no, sinceramente creo que no va a tener que ver con lo que haga o deje de hacer Milei.

De hecho, a diferencia de Martín Menem, Milei fue el primero en decir: "Si Macri quiere ser candidato, que sea". A diferencia de Martín Menem, que dijo cualquier cosa.

Pero no creo que tenga que ver con lo que pase con Milei, sinceramente no. Porque el PRO ha hecho todo para que a este Gobierno le vaya bien, desde votarle la Ley Bases en su momento, como otro tipo de leyes, como la reforma laboral o la reforma penal juvenil. Entonces, el Gobierno, el PRO quiere que al Gobierno le vaya bien.

Económicamente, como te decía antes, coincidimos en la macroeconomía. Creemos que igual la micro falta, que en términos de algunos es lo suficiente, que en educación tampoco, que en infraestructura menos.

Creemos que, por ejemplo, el estado de las rutas en el país es malo y que el Estado no puede desentenderse de eso, tanto por la economía como por la vida de la gente.

Pero, de vuelta, no queremos ni insinuar eso porque realmente somos los primeros en haber puesto las dos manos para que a este Gobierno le vaya bien, a pesar de que mucha gente nos decía: "Ustedes son medio tontos porque le votan todo a Milei sin pedirle nada a cambio". No creemos en esa política del toma y daca y creemos realmente que a la Argentina le vaya bien. Después, la competencia electoral va por otro lado. Lo que sí está claro es que el PRO jamás va a poner en riesgo el rumbo macroeconómico por caprichos electorales. Eso sí.

Independientemente de que el PRO haga algo para que al Gobierno le vaya mal, sino que al Gobierno no le vaya tan bien como espera por sus propias decisiones, no porque el PRO haga algo para que le vaya mal.

No, no, está claro. Bueno, eso será una decisión de la gente, pero no va a ir de la mano con la decisión de Mauricio.

Con todas las elucubraciones de que el PRO prioriza defender su territorio de nacimiento, su capital, que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿tampoco tendría que ver con acuerdos con La Libertad Avanza en la Ciudad?

No, hay otra cosa que sí te puedo decir, que tiene que ver, que me quedé pensando, es con el kirchnerismo.

Es decir, si hay algún tipo de riesgo de vuelta del kirchnerismo, el PRO seguramente va a hacer lo posible para que no vuelva el kirchnerismo, ¿no? O sea, en términos electorales estoy hablando y estratégicos electorales.

En cambio, si claramente la opción kirchnerista no tiene chance de volver, ahí sí puede ser otro escenario, pero eso es imposible saberlo hoy.

Te imaginarás, creo que faltan seis meses mínimo para saber cómo llega el kirchnerismo electoralmente. Si el peronismo llega unido o no, también es otra discusión.

Si el kirchnerismo llega unido o no, también es otra discusión, ¿no? O sea, porque cambia el escenario electoral.

Entonces, también tiene que ver eso. Nosotros nunca vamos a poner en riesgo que vuelva el kirchnerismo.

Sobre la Ciudad de Buenos Aires, ahí el año pasado, en la elección legislativa, hubo dos lógicas: una primero en mayo, de ir separados, lo cual fue mal, y después en octubre fuimos juntos con La Libertad Avanza y fue bien.

Yo tiendo a creer que lo natural es que vayamos juntos, una cuestión, si querés, de norte, ¿no? Y de no poner en riesgo también, de vuelta, que el kirchnerismo tenga alguna chance electoral acá en la Ciudad de Buenos Aires.

Creo, obviamente, que la discusión va a ser en conjunto. Se va a discutir tanto la estrategia nacional como la provincial, que también mi intención y mi deseo es que vaya junto PRO-La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, por una cuestión electoral básicamente, que ahí se gana por un voto y yo quiero que Kicillof pierda o el representante de Kicillof pierda en la Ciudad de Buenos Aires.

Va a ser una charla y una estrategia conjunta, imagino yo. No van a ir separadas las cuestiones, así que nada, se pondrá todo en la balanza.

Si el peronismo fuera dividido, que es una de las hipótesis que planteó Cristina Kirchner, de que vaya separado, con candidato separado a Kicillof, crecen las posibilidades de una candidatura a presidente del PRO y de Mauricio Macri. Y paralelamente, si hubiera un acuerdo de ir juntos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, ¿eso eliminaría la posibilidad de que hubiera un candidato presidencial del PRO o no?

Yo creo que es muy difícil para que la gente entienda que vos acuerdes en los dos más grandes, si querés, de la Argentina, y después vayas separado a nivel nacional.

O sea, es un tema de coherencia también. Te digo, siendo sincero.

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Porque, de vuelta, el votante no está todo el día mirando política. El votante tiene básicamente que sobrevivir en el día a día, con sus trabajos, su familia y sus tiempos.

Entonces, me parece que hay que tratar de transmitir las propuestas con claridad, con coherencia y siendo también coherente —repito la palabra— con lo que uno viene haciendo en estos tres años, por lo menos, de que gobierna Milei.

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