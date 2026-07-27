Kicillof defendió las reelecciones indefinidas de intendentes y sostuvo que todos deben poder presentarse

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este fin de semana la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes y sostuvo que todos los jefes comunales deberían poder competir en las elecciones para que sea la ciudadanía quien decida en las urnas.

"Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos", afirmó el mandatario bonaerense. No obstante, aclaró que cualquier modificación a la normativa vigente deberá ser debatida y aprobada por la Legislatura bonaerense.

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Kicillof también marcó diferencias con su propia situación. "Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección", expresó, al remarcar que el debate se centra exclusivamente en los gobiernos municipales.

El peronismo busca avanzar con una reforma

Las declaraciones del gobernador reactivaron la discusión dentro del peronismo sobre la posibilidad de modificar la ley que limita los mandatos consecutivos de los intendentes. En el oficialismo consideran que la restricción impide que los vecinos puedan volver a elegir a dirigentes con fuerte respaldo territorial.

La vicegobernadora Verónica Magario, que además preside el Senado bonaerense, respaldó la postura de Kicillof y aseguró que su planteo responde a una "lógica" democrática. También cuestionó a la oposición por frenar el tratamiento del tema y sostuvo que son los ciudadanos quienes deben definir la continuidad o no de un intendente en las urnas.

Dentro del Gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se manifestó a favor de modificar la legislación. Consideró que la norma vigente es "proscriptiva" y recordó que la Constitución bonaerense solo establece límites para los mandatos del gobernador y el vicegobernador.

Qué dice la ley vigente

La actual legislación fue sancionada en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para los intendentes. Luego, una reforma aprobada en 2021 dispuso que el primer período a computar fuera el iniciado en 2019.

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Si esa ley no cambia, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán presentarse a un nuevo mandato en 2027. Entre ellos hay 51 dirigentes peronistas, además de representantes de la UCR, el PRO, partidos vecinales y La Libertad Avanza.

Las alternativas que analiza el oficialismo

En el Senado bonaerense ya existe un proyecto impulsado por la senadora Ayelén Durán, que propone eliminar los límites para la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece en estudio dentro de la Comisión de Legislación General.

Mientras tanto, algunos intendentes también impulsan una alternativa para avanzar desde los municipios. La propuesta apunta a que cada Concejo Deliberante pueda definir las reglas electorales de su distrito mediante cartas orgánicas municipales, lo que permitiría habilitar nuevas candidaturas sin modificar la ley provincial.

La oposición mantiene posiciones mayoritariamente contrarias a la reforma. Tanto La Libertad Avanza como el PRO rechazan la posibilidad de eliminar los límites a las reelecciones, mientras que en la Unión Cívica Radical conviven posturas diferentes y el Frente Renovador continúa respaldando la normativa vigente.

LB/ML