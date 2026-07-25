Kicillof: “Milei elige viajar para reunirse con los multimillonarios”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al sostener que mientras el Presidente elige viajar para reunirse con multimillonarios internacionales y celebrar un modelo económico basado en el ajuste, desde su gestión mantienen el compromiso de continuar recorriendo los 135 municipios bonaerenses para garantizar mejores condiciones de vida a la población.

La crítica llegó en un contexto especialmente propicio para el contraste: mientras Kicillof pronunciaba esas declaraciones, Javier Milei se preparaba para viajar a San Pablo, donde este sábado participará de una ceremonia de honores con el gobernador paulista Tarcísio de Freitas y del lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en un acto que reunirá a referentes de la derecha regional. Ese viaje internacional, sumado a la creciente cercanía de Milei con figuras del poder económico global, funcionó como disparador directo del señalamiento del gobernador bonaerense.

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la localidad de General Alvear, un acto en el que Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y por el intendente local, Ramón Capra. Allí, el mandatario bonaerense denunció lo que calificó como un robo sistemático de recursos de la provincia por parte del Gobierno nacional, y remarcó que, pese a esa situación, la gestión provincial sigue avanzando en la apertura de obras y en la ampliación de derechos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

n su discurso, Kicillof profundizó el contraste ideológico con la administración libertaria al describir el escenario nacional como uno marcado por el abandono, el individualismo y la lógica del sálvese quien pueda. Frente a ese diagnóstico, planteó la solidaridad como el camino elegido por su gestión, subrayando que la recuperación del país requerirá del esfuerzo colectivo de toda la sociedad.

El gobernador detalló que la visita a General Alvear tuvo un doble objetivo: la inauguración del nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de provisión de agua para la localidad. Según explicó, ambas obras responden a demandas históricas de la comunidad y constituyen, a su juicio, una demostración concreta de que sin un Estado presente resulta imposible garantizar el acceso al agua potable, a la infraestructura básica, a la educación y a la salud para el conjunto de los bonaerenses.

Kicillof también destacó el trabajo conjunto con el intendente radical de General Alvear, al señalar que en ese distrito un gobernador peronista y un jefe comunal de otro signo político lograron dejar de lado las diferencias partidarias para concentrarse en la ejecución de las obras que la comunidad necesita, en lo que presentó como un modelo de gestión que prioriza las necesidades concretas de los vecinos.