La agenda de Milei en Brasil muestra la tensión con Lula

Javier Milei viajó a Brasil para respaldar públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un gesto que vuelve a tensar el vínculo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en momentos en que ambos países se aprestan a una campaña electoral brasileña marcada por la polarización. Más allá del vínculo comercial entre ambos países, el viaje del presidente, que deberá regresar para el acto principal de Sociedad Rural, el recorrido relámpago de Milei tiene resonancias políticas ineludibles.

El Presidente partió ayer por la noche hacia San Pablo, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El viaje se inscribe en una seguidilla de salidas internacionales que Milei tiene previstas para las próximas semanas. De hecho, el Presidente le otorgó tanta relevancia a esta agenda que decidió postergar hasta el domingo su participación en el acto central de la Expo Rural, tradicionalmente sabatino.

La agenda del sábado tendrá como primer punto una recepción con honores militares en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno del Estado de San Pablo, de manos del gobernador Tarcísio de Freitas. Allí se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado, con la presencia del intendente paulista Ricardo Nunes. Después, Milei mantendrá un encuentro de trabajo con De Freitas, Nunes y el propio Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La visita cerrará en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se realizará la Convención Nacional del Partido Liberal y el lanzamiento oficial de la candidatura de Bolsonaro, con un discurso del mandatario argentino. El nombre del partido de Bolsonaro tiene resonanciasque quizás no responden del todo a su ideario, que más bien puede tildarse de ultraconservador.El viaje se se produce después de que recibiera al senador en la Quinta de Olivos semanas atrás, encuentro que el propio Presidente celebró en redes anticipando una eventual victoria de la derecha brasileña en octubre. Ese alineamiento explícito profundiza una relación con la familia Bolsonaro que ya lleva más de un año de gestos públicos y reuniones privadas, mientras las encuestas ubican a Lula, que buscará su cuarto mandato, como favorito frente a Bolsonaro.

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El trayecto brasileño, sin embargo, tiene un capítulo frustrado: Milei había expresado su intención de visitar en Brasilia al propio Jair Bolsonaro, a quien no ve desde julio de 2024. Pero el Tribunal Superior Federal de Justicia reforzó los últimos días las restricciones de su prisión domiciliaria, y el juez Alexandre de Moraes desestimó el pedido de la defensa del expresidente para habilitar el encuentro. Ya en julio de 2025, durante la cumbre del Mercosur, Milei había cuestionado el rumbo del bloque y llegó a insinuar una eventual salida argentina si los socios no cambiaban de esquema, en un cruce directo con la defensa que hizo Lula del organismo regional. Meses después, en enero pasado, la ausencia de Lula en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción volvió a exponer el enfriamiento del vínculo. Recientemente, declaraciones críticas de un funcionario cercano a Lula contra Milei generaron nuevas fricciones.