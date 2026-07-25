Más de 1.500 camiones siguen varados en el Paso Cristo Redentor y "desarmarlo" llevaría una semana

El prolongado cierre del Paso Internacional Cristo Redentor por las intensas nevadas que afectan a la cordillera de los Andes obligó al Gobierno de Mendoza a poner en marcha un operativo especial para asistir y ordenar a los más de 1.500 camiones que permanecen varados a ambos lados del corredor bioceánico. La medida busca evitar el colapso de la Ruta Nacional 7 y garantizar condiciones mínimas de seguridad mientras continúa la interrupción del tránsito hacia Chile.

El paso fronterizo permanece cerrado desde el 18 de julio y ya acumula diez días consecutivos de inactividad. Frente a este escenario, las autoridades provinciales resolvieron activar el protocolo de contención para transporte pesado, un mecanismo que se aplica cuando la interrupción del cruce supera las 72 horas.

Según el último relevamiento oficial, actualmente hay 1.550 camiones detenidos en distintos puntos estratégicos de Mendoza. De ese total, 580 permanecen en la zona de alta montaña, distribuidos entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio. Otros 70 vehículos se encuentran en Red Mercosur, mientras que cerca de 900 fueron derivados hacia paradores ubicados en el llano, entre Eloy Guerrero y La Paz, para aliviar la circulación en el corredor internacional.

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De acuerdo con información publicada por Diario Río Negro, el protocolo vigente está destinado exclusivamente al transporte internacional de cargas. Por esa razón, los camiones con base o domicilio en Mendoza fueron enviados a las instalaciones de sus respectivas empresas con el objetivo de liberar espacios operativos para los transportistas que esperan cruzar la frontera.

Mientras se mantiene la emergencia, el Gobierno provincial dispuso sectores de espera con acceso a sanitarios, agua potable y servicios básicos de higiene para los choferes. Además, el operativo contará con la participación coordinada de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud provincial, organismos que estarán a cargo de la seguridad y de la asistencia médica durante la permanencia de los transportistas.

Las autoridades también aclararon que la eventual reapertura del Paso Cristo Redentor no implicará una normalización inmediata del tránsito. Una vez que las condiciones meteorológicas permitan rehabilitar el corredor, estiman que serán necesarios entre cinco y seis días para evacuar la totalidad de los vehículos acumulados. El proceso estará condicionado, además, por el horario de invierno, que limita la circulación a una franja diaria de aproximadamente doce horas.

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En un escenario habitual, el corredor internacional permite el paso de entre 500 y 600 camiones por jornada bajo ese esquema horario. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos indican que las nevadas persistirían al menos hasta el 6 de agosto, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para la reapertura.

Con el objetivo de ordenar el flujo de transporte cuando el paso vuelva a habilitarse, el Ejecutivo mendocino instalará dos zonas de contención o “pulmón” sobre la Ruta Nacional 7. Los espacios estarán ubicados en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en la intersección con la Ruta Provincial 84. Allí podrán permanecer alrededor de 700 camiones durante períodos de entre cinco y seis horas antes de ser liberados de manera escalonada hacia la cordillera.

A ese panorama se suma una advertencia de la Dirección Nacional de Vialidad. El organismo informó que, tras la reapertura, los conductores deberán transitar por sectores con grandes paredones de nieve acumulada y tramos donde prácticamente no existen banquinas, condiciones que incrementarán la complejidad de las maniobras y obligarán a extremar las medidas de precaución.

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El plan de contingencia ya estaba previsto dentro del Plan de Aparcamiento para el Transporte de Cargas correspondiente a la temporada invernal 2026. Ese esquema contemplaba capacidad para más de 1.400 camiones distribuidos entre sectores de alta y baja montaña y un sistema de encapsulamiento destinado a ordenar la salida progresiva de los vehículos una vez autorizado el cruce internacional.

Como alternativa al Paso Cristo Redentor, el Paso Pino Hachado, en Neuquén, había logrado reabrir el viernes, aunque volvió a ser cerrado pocas horas después por el recrudecimiento del temporal. En la actualidad, el único cruce habilitado entre Argentina y Chile en esa región es el Paso Huahum, que conecta San Martín de los Andes con la ciudad chilena de Panguipulli.

CS