Finanzas enfrenta vencimientos por $8,4 billones y lanza una nueva licitación de deuda

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación de deuda para el miércoles 29 de julio, en una operación en la que el equipo económico buscará refinanciar vencimientos por alrededor de $8,4 billones y continuar extendiendo los plazos de sus compromisos.

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El menú estará compuesto por instrumentos a tasa fija, títulos ajustados por inflación y por la tasa TAMAR, bonos vinculados al dólar y deuda denominada en moneda extranjera.

Qué instrumentos ofrecerá Finanzas en la licitación

Dentro del segmento de LECAP y BONCAP, Finanzas ofrecerá una nueva letra con vencimiento el 16 de octubre de 2026, identificada con el código S16O6.

En cuanto a los instrumentos ajustados por CER y TAMAR, se incluirá el bono TXMD8, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028. Además, se licitará un nuevo título vinculado a la tasa TAMAR y al dólar, el TMVE8, que vencerá el 28 de enero de 2028.

La propuesta también contará con dos bonos dólar linked, que siguen la evolución del tipo de cambio oficial. Se ofrecerá el D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, y el nuevo D15E7, que finalizará el 15 de enero de 2027.

Por último, dentro del segmento denominado en dólares, el Gobierno volverá a colocar el Bonar 2029, identificado como AO29 y con vencimiento el 31 de octubre de ese año.

Desde Wise Capital habían anticipado que la Secretaría de Finanzas podría incluir nuevamente este último instrumento en la segunda subasta de deuda de julio. Según el grupo financiero, la estrategia oficial mantendrá como prioridad trasladar compromisos hacia plazos más largos y conseguir financiamiento al menor costo de interés posible.

“En el mercado prevén una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29). La estrategia oficial mantendrá la prioridad de despejar compromisos hacia el largo plazo con el menor costo de interés posible”, indicaron desde la firma.

Asimismo, señalaron que, luego del elevado nivel de refinanciación alcanzado en la licitación anterior, el equipo económico conducido por Luis Caputo buscará volver a convalidar tasas más bajas.

En paralelo, la Secretaría de Finanzas recordó que el jueves 30 de julio se realizará, hasta las 13, una segunda rueda para el AO29. En esa instancia, el bono será ofrecido al precio de corte que surja de la licitación del miércoles, por un monto adicional de hasta US$150 millones.

FN