La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de julio, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

ANSES confirmó el calendario oficial de pagos de agosto de 2026

El esquema de depósitos para este martes 28 de julio abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Jubilados del SIPA que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales superen el monto mínimo legal ingresan al circuito de acreditación este martes. Las planillas oficiales de la entidad previsional incluyeron en este tramo de pagos la actualización correspondiente fijada por el Índice de Precios al Consumidor.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados que superan la mínima este martes son:

- Los documentos terminados en 6 cobran el martes 28 de julio.

- Los documentos terminados en 7 cobran el martes 28 de julio.

Cómo leer el recibo de jubilación de ANSES

Prestación por Desempleo Plan 1

Los trabajadores incorporados en la Prestación por Desempleo correspondiente al Plan 1 acceden al pago de las liquidaciones mensuales bajo el calendario pautado para el tramo final del mes de julio. La acreditación de los fondos se deposita en las cuentas bancarias asignadas.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Prestación por Desempleo Plan 1 este martes son:

Los documentos terminados en 8 cobran el martes 28 de julio.

Los documentos terminados en 9 cobran el martes 28 de julio.

Asignaciones de Pago Único y de Pensiones No Contributivas

Las prestaciones que contemplan hechos extraordinarios únicos como Matrimonio, Nacimiento y Adopción, junto con las Asignaciones Familiares derivadas de las Pensiones No Contributivas, mantienen abiertas sus ventanas de liquidación bancaria generalizada. Estos pagos se efectúan de forma global sin distinción del último número identificatorio de los beneficiarios acreditados.

ANSES digitalizó el acceso al historial de recibos de haberes para jubilados y pensionados

- Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este martes son: Todas las terminaciones de documentos cobran el martes 28 de julio.

- Las fechas para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas este martes son: Todas las terminaciones de documentos cobran el martes 28 de julio.

GZ / lr