El Gobierno aplicará dos descuentos a la pensión de $15,6 millones de Cristina Kirchner que ordenó la Justicia

Luego de que la ANSES comunicara que comenzará a pagarle a Cristina Kirchner una pensión mensual de $15.683.154,06 en bruto a partir del beneficio correspondiente a agosto, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia previsional, el Gobierno informó que aplicará dos descuentos aparte de los que corresponde por ley.

El organismo previsional notificó a la Justicia esta semana que restablecerá de manera provisoria una de las asignaciones que la expresidenta percibía hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras su condena en la causa Vialidad. A la pensión se le descuentan los ítems por obra social e impuesto a las ganancias.

Sin embargo, Clarín difundió este viernes que el Gobierno piensa descontarle "el pago del adicional por zona austral”, dado que la expresidenta se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria en Capital Federal. Además, descontarán una cifra mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87 que es lo que cobró durante años “de forma indebida”, sostuvieron.

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Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibía dos asignaciones previstas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para expresidentes y exvicepresidentes. Una correspondía a su condición de expresidenta y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

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En la presentación realizada ante el juzgado, la ANSES informó que dará cumplimiento a la medida cautelar que ordenó restablecer el beneficio, aunque aclaró que mantiene vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir esa decisión.

El organismo sostuvo que la restitución de la pensión no implica un cambio en la postura del Gobierno. Desde la Casa Rosada insisten en que Cristina Kirchner no debería percibir un régimen previsional de privilegio debido a que cuenta con una condena firme por delitos contra la administración pública.

Respecto del adicional por zona austral, ANSES argumentó que no corresponde abonarlo porque el Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de ejecutar la condena, determinó que la expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Monserrat.

Fuentes oficiales señalaron que, desde que se suspendió la pensión de privilegio a fines de 2024, Cristina Kirchner podía tramitar una jubilación mínima del régimen general, aunque ese beneficio nunca fue solicitado. Actualmente, la jubilación mínima abonada por la ANSES es de apenas $411.898.

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Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano mantiene su planteo ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la cautelar. El Gobierno sostiene que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la expresidenta perciba una asignación de carácter excepcional, al considerar que la Ley 24.018 establece este régimen como un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", condición que entiende incompatible con una condena firme por corrupción.

La decisión definitiva sobre la continuidad del beneficio quedará ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver el recurso presentado por el Estado nacional.

RG/ML