Netflix apuesta otra vez por Harlan Coben y adaptará la saga más extensa del autor

Netflix profundiza su alianza con Harlan Coben y prepara la adaptación de Myron Bolitar, la saga literaria más extensa del exitoso autor de suspenso. La producción ya comenzó a rodarse en Nueva York, aunque la compañía todavía no anunció cuándo llegará la serie a su catálogo.

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El proyecto representa un paso importante dentro de la relación entre la plataforma y Coben. Después de una década y once series realizadas en conjunto, Netflix llevará por primera vez a la pantalla al personaje que el novelista considera uno de los más personales e icónicos de su obra.

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De qué trata Myron Bolitar, la nueva serie de Netflix

La historia seguirá a Myron Bolitar, un exjugador universitario de básquet que parecía destinado a convertirse en una estrella de la NBA. Sin embargo, una grave lesión terminó abruptamente con su carrera profesional y lo obligó a reconstruir su vida lejos de las canchas.

Tras abandonar su sueño deportivo, Bolitar se convierte en representante de atletas y funda MB Sports, una agencia basada en su voluntad de ofrecer oportunidades a talentos subestimados. Su conocimiento del deporte, su inteligencia y su instinto competitivo lo ayudan a moverse dentro de una industria marcada por el dinero, la presión y los intereses empresariales.

Pero su trabajo pronto supera los límites habituales de la representación deportiva. Los problemas de sus clientes lo llevan a investigar chantajes, desapariciones, asesinatos y otros delitos, hasta transformarlo en una suerte de detective involuntario dispuesto a correr riesgos para proteger a quienes confían en él.

El personaje apareció por primera vez en “Deal Breaker”, novela publicada en 1995, y desde entonces participó en doce libros de Coben. Esa continuidad convirtió a Myron Bolitar en una de las figuras más reconocibles y queridas por los lectores del escritor estadounidense.

Colin Woodell protagonizará la nueva adaptación de Harlan Coben

El actor Colin Woodell interpretará al protagonista. Conocido por sus trabajos en The Continental: Del universo de John Wick, Pulse y Ambulance: Plan de huida, Woodell tendrá la tarea de encarnar las distintas facetas de Bolitar: el deportista frustrado, el agente comprometido y el investigador que se adentra en situaciones cada vez más peligrosas.

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KJ Apa, recordado por su papel de Archie Andrews en Riverdale, será Win Lockwood, el mejor amigo y socio de Myron. El personaje nació en una familia privilegiada, pero decidió apartarse del negocio familiar para construir su propio camino. Su lealtad, sus recursos y su carácter imperturbable lo convierten en el aliado al que Bolitar recurre cuando los problemas se vuelven más graves.

Por su parte, Diane Guerrero, actriz de Orange Is the New Black y The Lincoln Lawyer, dará vida a Esperanza Díaz, una exluchadora profesional convertida en la mano derecha del protagonista. Su determinación, experiencia y agudo sentido del humor la transforman en una pieza central para el funcionamiento de MB Sports.

El elenco regular se completa con Jabari Banks como Dwayne Richmond, una joven promesa del tenis y cliente estrella de la agencia; Chloe Fineman como Parker Quinn, una reconocida periodista deportiva; y Jamie McShane como Ray Dimonte, un experimentado detective de homicidios de la Policía de Nueva York.

La producción también contará con varias participaciones especiales. Ben McKenzie interpretará a Gavin Pierce, antiguo agente de Myron y uno de sus principales rivales; mientras que Melissa Benoist será Valerie Simpson, una exestrella del tenis que intenta regresar a la competencia después de una misteriosa crisis ocurrida años atrás.

Entre los artistas invitados también aparecen Bebe Neuwirth y Griffin Dunne como los padres de Bolitar. Además, el reparto incluye a Isaiah Hill, Amanda Warren, Quincy Isaiah, Charlie Tahan, Jamie Hector, Sandrine Holt y Ra’Mya Latiah Aikens, entre otros nombres.

El reparto completo de Myron Bolitar, la nueva serie de Netflix

La serie estará comandada por David E. Kelley, reconocido creador y productor de títulos como Big Little Lies y Presumed Innocent, junto con Kyle Long, guionista de Suits y Unsolved. Ambos serán responsables de la escritura, la producción ejecutiva y la conducción creativa del proyecto.

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Harlan Coben también participará como productor ejecutivo mediante su compañía Final Twist Productions. El equipo se completa con Matthew Tinker, Rick Muirragui y Greg Yaitanes, quien además dirigirá varios episodios.

El escritor celebró la posibilidad de trabajar con Kelley y destacó el vínculo emocional que mantiene con estas novelas. Según expresó al anunciarse el inicio de la producción, los libros de Myron Bolitar significan mucho para él y confía en el talento del equipo elegido para trasladarlos a la pantalla.

La exitosa alianza entre Netflix y Harlan Coben

La relación entre Netflix y Coben comenzó en 2018 y dio lugar a numerosas adaptaciones internacionales. Entre ellas se encuentran Safe, No hables con extraños, El inocente, Ni una palabra, Engaños, Missing You, Run Away y la reciente Te encontraré, producciones que consolidaron al autor como una de las principales fuentes de thrillers para la plataforma.

La adaptación de Myron Bolitar abre una posibilidad diferente: al tratarse de un personaje recurrente con doce novelas publicadas, la serie dispone de un universo narrativo más amplio que el de las miniseries basadas en historias independientes. Netflix, no obstante, todavía no confirmó cuántas temporadas o episodios tendrá ni qué libros serán utilizados para construir la primera entrega.

Por ahora, la compañía únicamente confirmó que el rodaje está en marcha en Nueva York y que Myron Bolitar no tiene fecha de estreno. La producción se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos surgidos de la alianza entre Netflix y Harlan Coben, con un personaje capaz de combinar el drama deportivo, el misterio criminal y el suspenso que caracteriza al autor.

LV/fl