Feriados de agosto 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Con la llegada de agosto, muchos argentinos comienzan a consultar el calendario para conocer cuándo será el próximo feriado y planificar una escapada. El octavo mes de 2026 tendrá un solo feriado nacional, que conformará un fin de semana largo de tres días.

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La fecha confirmada es el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17, según establece el calendario oficial de feriados nacionales.

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A diferencia de otros meses del año, agosto no contará con días no laborables con fines turísticos. Para 2026, el Gobierno fijó como jornadas turísticas el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, de acuerdo con la Resolución 164/2025.

Cuándo es el feriado de agosto de 2026

El feriado del 17 de agosto tiene carácter trasladable. Sin embargo, como este año coincide con un lunes, permanecerá en su fecha original y no será necesario modificarlo para formar un período extendido de descanso.

De esta manera, el próximo fin de semana largo en la Argentina estará compuesto por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Será una de las oportunidades disponibles durante el segundo semestre para realizar viajes cortos, visitar destinos cercanos o descansar.

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La fecha se encuentra incluida entre los feriados nacionales trasladables contemplados por la Ley 27.399, junto con el 17 de junio, el 12 de octubre y el 20 de noviembre. La misma normativa determina bajo qué condiciones pueden modificarse estas conmemoraciones.

Por qué se recuerda a José de San Martín el 17 de agosto

Cada 17 de agosto se recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. La jornada está destinada a homenajear a una de las figuras centrales del proceso de emancipación de América del Sur.

San Martín organizó el Ejército de los Andes y encabezó una de las campañas militares más importantes de la historia regional. El cruce de la cordillera permitió avanzar sobre Chile y continuar posteriormente hacia Perú, como parte del proceso destinado a terminar con el dominio colonial español.

Su participación resultó decisiva para las independencias de la Argentina, Chile y Perú. Por su trayectoria política y militar, es reconocido como el Padre de la Patria y uno de los principales libertadores de América.

La conmemoración también busca mantener vigente su legado y promover la reflexión sobre valores asociados a su figura, como la soberanía, la libertad, la integración regional y el compromiso con la construcción de naciones independientes.

Feriado nacional y día no laborable: cuál es la diferencia

Al tratarse de un feriado nacional, el 17 de agosto se aplican las reglas correspondientes al descanso dominical. Los trabajadores que deban prestar tareas durante esa jornada tienen derecho a percibir la remuneración habitual más una suma igual, es decir, el pago doble establecido por la legislación laboral.

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La situación es diferente en los días no laborables con fines turísticos. En esos casos, el empleador del sector privado puede decidir si se trabaja y, si dispone que haya actividad, la jornada se paga de manera simple. Por eso, el lunes 17 de agosto tendrá un alcance distinto al del puente turístico previsto para diciembre.

Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2026

Después de agosto, septiembre no tendrá feriados nacionales. El siguiente descanso extendido será del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2026 coincide con un lunes.

En noviembre habrá otro fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23. La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, se trasladará al lunes siguiente conforme al régimen previsto para los feriados trasladables.

El último fin de semana extralargo del año se extenderá del sábado 5 al martes 8 de diciembre. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Finalmente, Navidad caerá el viernes 25 de diciembre, lo que permitirá un fin de semana largo hasta el domingo 27. Así, tras el descanso de agosto, el calendario argentino todavía ofrecerá cuatro períodos extendidos antes de terminar 2026.

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