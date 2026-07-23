Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y cómo queda el fin de semana largo

El Día del Niño 2026 en Argentina ya tiene fecha confirmada. La celebración se realizará el domingo 16 de agosto, una jornada dedicada a homenajear a los más pequeños con actividades familiares, encuentros y regalos, que este año tendrá además un atractivo adicional: se enlazará con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo.

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La fecha fue confirmada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y mantiene el cambio implementado el año pasado, cuando la celebración dejó de realizarse el segundo domingo de agosto para pasar al tercer domingo del mes, modificación oficializada mediante el Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial.

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Cuándo es el Día del Niño en Argentina en 2026

En esta edición, el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto, mientras que el lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

La coincidencia de ambas jornadas generará un fin de semana largo que muchas familias aprovecharán para realizar escapadas, organizar reuniones o disfrutar de propuestas recreativas y culturales pensadas especialmente para niños y niñas.

Durante muchos años, esta celebración tuvo lugar el segundo domingo de agosto. Sin embargo, desde 2025 pasó al tercer domingo por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

La modificación quedó establecida mediante el Decreto 562/2025 y comenzó a aplicarse desde el año pasado, por lo que en 2026 se mantiene el nuevo criterio para la organización de la celebración.

Cuál es el origen del Día del Niño en Argentina

La historia del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a sus países miembros dedicar una jornada especial a promover los derechos de niñas y niños mediante actividades sociales, educativas y culturales.

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A partir de esa recomendación internacional, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete impulsó la instauración de una fecha específica en el país, que además coincidiera con una época del año favorable para incentivar la compra de juguetes y regalos destinados a los más pequeños.

Con el paso de las décadas, la celebración quedó fuertemente asociada al encuentro familiar, los obsequios y las actividades recreativas, aunque su propósito original sigue siendo destacar la importancia de garantizar los derechos de la infancia.

Por qué ahora también se llama Día de las Infancias

Otro de los cambios importantes que experimentó esta conmemoración ocurrió en 2020, cuando la entonces Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una nueva denominación oficial: Día de las Infancias.

El objetivo fue ampliar el alcance de la celebración para reconocer la diversidad de las experiencias infantiles presentes en el país, contemplando distintas realidades sociales, culturales, regionales, lingüísticas, de género y de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos.

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Según explicó en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social, el nuevo nombre busca reflejar que no existe una única forma de vivir la infancia y promover una mirada más inclusiva sobre niñas, niños y adolescentes.

Qué significado tiene el Día Universal del Niño según la ONU

Más allá de la fecha elegida por Argentina, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 20 de noviembre sea el Día Universal del Niño.

La elección recuerda dos hitos fundamentales para la protección de los derechos infantiles: el 20 de noviembre de 1959, cuando la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y el 20 de noviembre de 1989, fecha en la que fue adoptada la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de cumplimiento obligatorio para los Estados que lo ratificaron, entre ellos Argentina.

Además de recordar estos acontecimientos, la ONU sostiene que la jornada busca visibilizar la situación de los niños más vulnerables, difundir sus derechos y promover acciones que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral.

Cuándo se celebra el Día del Niño en otros países

Aunque la ONU fijó una fecha internacional, cada país tiene la posibilidad de establecer su propia celebración. En Colombia, el Día del Niño se conmemora el último sábado de abril, mientras que México lo celebra el 30 de abril. En Estados Unidos, la fecha elegida es el 8 de junio.

En América del Sur también existen diferencias. Chile festeja el segundo domingo de agosto, Paraguay lo hace el 16 de agosto, Perú el 17 de agosto y Uruguay lo celebra el 10 de agosto.

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