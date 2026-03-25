Día del Niño por Nacer: origen, significado y cómo se conmemora cada 25 de marzo

Cada 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer, una efeméride que busca visibilizar la importancia de la vida humana en gestación. La elección de la fecha no es casual: coincide con la celebración cristiana de la Anunciación a la Virgen María, momento en el que, según la tradición católica, el arcángel Gabriel anuncia que concebirá a Jesús.

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Este episodio, considerado uno de los pilares del cristianismo, se ubica exactamente nueve meses antes de la Navidad, el 25 de diciembre, lo que refuerza su simbolismo dentro del calendario religioso. Para la Iglesia, se trata de un acto de fe y aceptación que da inicio a la vida de Jesús, y por extensión, a la reflexión sobre el valor de toda vida desde su concepción.

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El origen de la conmemoración en el mundo

La iniciativa de establecer un día dedicado a la vida por nacer surgió en América Latina. El Salvador fue el primer país en impulsarla en 1993 bajo el nombre de “Día del Derecho a Nacer”. La propuesta contó con el respaldo de organizaciones civiles y rápidamente comenzó a replicarse en otros países de la región.

Con el paso de los años, distintas naciones adoptaron fechas similares, muchas de ellas también vinculadas al 25 de marzo por su significado religioso.

El Día del Niño por Nacer en la Argentina

En Argentina, la efeméride fue instituida en 1998 mediante el decreto 1406/98, firmado por el entonces presidente Carlos Menem. La normativa estableció oficialmente el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, con el objetivo de promover la defensa de la vida humana desde su inicio.

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El decreto destacó que el derecho a la vida es un principio fundamental que trasciende ideologías o creencias religiosas, y lo vinculó con los valores expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

La primera conmemoración oficial tuvo lugar en 1999 con un acto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En ese contexto, el Gobierno argentino promovió la adopción de la fecha en otros países, iniciativa que fue replicada en naciones como Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica.

El 25 de marzo coincide además con el aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, publicada en 1995 por el papa Juan Pablo II. En ese documento, el pontífice abordó el valor de la vida humana y llamó a su protección desde la concepción hasta la muerte natural, lo que reforzó el sentido de la efeméride dentro del ámbito religioso.

LV / EM