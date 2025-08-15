Día del Niño 2025 se celebrará el próximo 15 y 16 de agosto. Para estas fechas, tanto la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) ofrecen actividades gratuitas para disfrutar con los más chicos.

Qué hacer gratis en Buenos Aires por el Día del Niño

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá varias propuestas para disfrutar en familia sin costo:

Megafestival en el Parque de los Andes

El Parque Los Andes contará con dos zonas de actividades para que los niños disfruten junto a familia y amigos. Se presentarán Los Cazurros y DJ Villa Diamante, y se dictarán talleres con foco en la creatividad y la imaginación.

Entre las propuestas destacadas, habrá una experiencia de robótica alternativa para niños de 6 a 12 años, que invita a aprender a partir de objetos obsoletos. Además, el taller “Libritos Zigzag” (para chicos de 4 a 10 años) fomentará la creación y colección de miniaturas.

Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei ofrecerá espectáculos inmersivos, música en vivo y observaciones con telescopios.

Sábado : "Nocturno" (13 y 14 hs), "Vuelta por el universo" (15:30 hs), "Top 5: Lo mejor del universo" (16:30 hs), visitas guiadas (16:30 hs), "Exoplanetas" (18 hs), "Travesía Intergaláctica" (19 hs) y observaciones con telescopios (19 hs).

Domingo: Microshow "Perseverance, un geólogo en Marte", junto a las demás funciones del "Top 5".

Las entradas y reservas se realizan en la web del Planetario. Las observaciones con telescopio son sin costo y por orden de llegada.

Jornada solidaria en el Distrito Tecnológico

Las empresas del Distrito Tecnológico se unen para donar juguetes nuevos y celebrar el Día del Niño con una jornada solidaria que beneficiará a más de 100 chicos de hospitales y comedores de la Comuna 4.

Actividades en la Provincia de Buenos Aires

República de los Niños (La Plata)

Este parque temático cuenta con 35 edificios y espacios para recorrer al aire libre. La entrada es libre y gratuita, y durante el fin de semana se sumarán espectáculos de teatro, shows de magia y ferias de artesanos, ideales para un día familiar.

Luján

El municipio de Luján ofrecerá diferentes actividades para niños, incluyendo un parque de diversiones con atracciones para toda la familia y museos con antigüedades para recorrer.

