Con los festejos por el Día del Niño, que se llevarán a cabo del viernes 15 al domingo 17 de agosto, los centros comerciales del Grupo IRSA ofrecerán actividades gratuitas en distintos puntos del país para toda la familia. La música y las artes plásticas serán los ejes principales de esta celebración.
De este modo, las familias podrán disfrutar de diferentes actividades junto a sus hijos y pasar un día inolvidable. Por primera vez este año, la celebración oficial se realizará el domingo 17 de agosto, coincidiendo con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Tres actividades para hacer por el Día del Niño en Buenos Aires | Perfil
Estas son todas las actividades que realizarán los shoppings por el Día del Niño
Abasto Shopping
Abasto Shopping tendrá una programación especial que incluirá shows infantiles y una celebración en el Museo de los Niños. Las actividades se realizarán los 15, 16 y 17 de agosto, desde las 16 horas, en el patio de comidas del segundo piso. Habrá espectáculos musicales gratuitos con la participación de reconocidos artistas de la escena infantil como “Cantando con Adriana”, “Los Raviolis” y "Dúo Telescópico", entre otros.
Patio Bullrich
Patio Bullrich ofrecerá un show musical en homenaje a María Elena Walsh, a cargo de la banda “Los Rockan”, el 16 de agosto a las 16 horas en Patio Point. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa a través de la aplicación Appa!.
Alcorta Shopping
En Alcorta Shopping (@alcortashopping), las familias podrán disfrutar de una Kermese Vintage en la Plaza de Juegos (tercer nivel) el sábado 16 de agosto de 15 a 17 horas, con entrada libre y gratuita (previa inscripción sin costo por Appa!).
Alto Avellaneda
Alto Avellaneda contará con actividades gratuitas relacionadas con la expresión artística, el arte circense y la fotografía, con espacios de photo spot y selfie spots. También habrá un taller de decoración de trenzas, stand de glitter, entre otras propuestas. Estas actividades se desarrollarán los 15 y 16 de agosto, de 15 a 20 horas.
Con estas propuestas de música, teatro y conciertos en los distintos shoppings del país, los shoppings son uno de los sitios perfectos para disfrutar en familia.
MC/ff