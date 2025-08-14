Día del Niño 2025: guía de juguetes recomendados según la edad

El próximo domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina, una fecha en la que las familias suelen reunirse y agasajar a los más pequeños con algún regalo. Aunque tradicionalmente se conmemoraba el segundo domingo de agosto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) decidió trasladarla al tercer fin de semana del mes.

Día del Niño 2025, descuentos y promociones para el regalo ideal

Uno de los obsequios más comunes son los juguetes, pero no siempre es fácil elegir el más adecuado para cada etapa de la infancia. Para ayudar a las familias, la CAIJ elaboró una guía con recomendaciones según la edad, priorizando la seguridad, el desarrollo motriz, la estimulación sensorial y la creatividad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De 0 a 6 meses

En esta etapa, los bebés están desarrollando sus sentidos y habilidades motoras finas y gruesas. Se recomiendan juguetes de alto contraste, suaves y seguros.

Sugerencias: gimnasios de cuna o piso, mordillos, muñecos de tela, peluches de pelo corto y juguetes musicales.

De 6 a 24 meses

Comienzan a sentarse, caminar y manipular objetos. Los juguetes deben estimular el movimiento y la memoria.

Sugerencias: juguetes de paseo, bloques, juguetes de empujar o tirar, acuáticos, muñecas e instrumentos musicales.

De 1 a 2 años

Los niños exploran e imitan a los adultos. Se priorizan juegos físicos y creativos.

Sugerencias: actividades para trepar, libros para colorear, materiales de arte no tóxicos y juegos de cocina.

Adiós al "Día de las Infancias": el Gobierno unificó el nombre a "Día del Niño" y fijó la fecha

De 2 a 3 años

Es momento de fomentar la creatividad y la actividad física.

Sugerencias: bloques con letras y números, rompecabezas simples, muñecas con accesorios, juguetes de arena, triciclos, clasificadores de formas y teatro infantil.

De 3 a 6 años

Comienza la interacción escolar y el juego en grupo. La imaginación y la socialización son claves.

Sugerencias: triciclos, bicicletas, juegos de construcción, rompecabezas, juegos de mesa simples, peluches y muñecas con accesorios.

Día del Niño 2025: confirmaron la fecha definitiva en Argentina

De 6 a 9 años

Disfrutan de juegos que requieren estrategia y habilidad, además de manualidades y actividades al aire libre.

Sugerencias: patines, juegos de construcción, figuras de acción, artesanías, magia, juegos electrónicos y muñecas con casa y accesorios.

De 9 a 12 años

En la preadolescencia, buscan actividades que estimulen la creatividad, la comunicación y el ejercicio físico.

Sugerencias: bicicletas, rompecabezas complejos, kits de ciencia, juegos a control remoto y construcciones avanzadas.

LV/MU