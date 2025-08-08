Tras el regreso del "Día del Niño", los bancos ofrecen descuentos de hasta el 40% en juguetes y ropa

El próximo 17 de agosto, las familias argentinas volverán a celebrar el "Día del Niño", una de las fechas más esperadas por los más chicos y por las jugueterías, que vienen haciendo malabares para sostener ventas. Incluso este año el Gobierno nacional decidió restablecer oficialmente "El Día del Niño", dejando atrás la denominación "Día de las Infancias" que regía desde 2020, y fijó su conmemoración para el tercer domingo de agosto de cada año.

Adiós al "Día de las Infancias": el gobierno de Javier Milei oficializó el regreso del "Día del Niño" y fijó la fecha para celebrarlo

La celebración del Día del Niño tiene una raíz internacional. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó establecer una jornada especial para fomentar la fraternidad entre niños y niñas del mundo, y promover su bienestar mediante actividades recreativas, culturales y sociales.

El objetivo central es recordar que la infancia es la etapa más vulnerable de la vida y que los niños merecen derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la protección y un entorno seguro para desarrollarse, independientemente del país en el que vivan.

En esta fecha especial, y en busca de traccionar ventas, los bancos apelan a todas las promociones y descuentos posibles ara estimular las compras.

BBVA

En jugueterías: todos los jueves 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito BBVA a través de la app BBVA con MODO.

Tope de reintegro es de $20.000 por usuario por mes

Jugueterías adheridas: City Kids, Educando, Somos Los juguetes, Carrousel, El Mundo del Juguete, Kinderland, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Osito Azul y Apioverde.

Del 9 al 16 de agosto, en City Kids, Educando y Somos Los Juguetes , hay un 20% de reintegro pagando con MODO que se acumula con la promoción anterior.

En jndumentaria:

- Open Sports y Trip , los días 7 y 8 de agosto, se ofrece 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $60.000 por usuario.

- El sábado 9 de agosto, en Mimo & Co , se podrá acceder a 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con un tope de $60.000 por usuario. Y en la tienda virtual hay un 15% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por usuario.

- El 12 y 13 de agosto, en Dexter, Stock Center y Moov, la promoción es de 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $60.000 por usuario.

Electro

- Del 11 al 17 de agosto 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en productos seleccionados de las siguientes tiendas: Frávega, Sony, On City, IPoint, Start, Musimundo, Samsung, Xiaomi, Cetrogar y Naldo.

Banco Columbia

Del 02 al 17/08

- 6; 9 y 12 cuotas sin interés en categorías juguetes y rodados en COTO

Del 4 al 11/08

- 30% de ahorro en el Rubro Jugueterías tope $10.000 por cuenta

Del 11 al 17/08

- 30% de ahorro tope $ 10.000 por cuenta y 6 cuotas sin interés en EL MUNDO DEL JUGUETE

- 30% de ahorro tope $20.000 por cuenta y 6 cuotas sin interes CRECIENDO

- 30% de ahorro tope $20.000 por cuenta y 6 cuotas sin interés en BUKITO

Del 16 AL 17 /08

- 30% En Restaurantes y fast food tope $15.000 por cuenta

Banco Comafi

El Mundo del Juguete: hasta el 13 de agosto en cualquier sucursal del Mundo del Juguete los clientes Comafi participan, via MODO, por un sorteo donde 3 ganadores tendrán la posibilidad de llevar a su hijo a que tenga 1 minuto libre en cualquier juguetería para que se lleve lo que quiera. Además, esas compras cuentan con hasta un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés abonando con MODO.

Del 14 al 16 de agosto, la entidad bancaria ofrecerá 20% de descuento con tope de reintegro de $25.000 por marca y hasta 3 cuotas sin interés para clientes Comafi.

Para clientes Comafi UNICO el banco ofrecerá un 30% de descuento con tope de reintegro de $30.000 por marca y hasta 6 cuotas sin interés.

Ambas promociones son vía MODO.

Las marcas adheridas son: Cúspide; Cebra; City Kids; Monococo; Osito Azul; 47 street; Kinderland; Apio Verde; Giro Didáctico; Compañia de juguetes; El mundo del juguete; Consenti2 y Nike Presencial

Banco Nación

Desde este viernes 8 de agosto, los clientes pueden disfrutar de promociones exclusivas con hasta 40% de descuento sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés.

Fines de semana: de viernes a domingo, los días, 8,9,10 y 15,16 y 17 de agosto, los clientes podrán acceder a un 25% de descuento en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías y con posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés. Además, quienes paguen con Mastercard, obtendrán un 10% adicional de descuento.

Días de la semana: desde el lunes 11 y hasta el jueves 14 de agosto se mantienen estos porcentajes de descuento, pero con hasta 6 cuotas sin interés.

Los clientes que cobren su sueldo en una cuenta del Banco Nación tendrán acceso a un descuento adicional del 5% para comprar durante los días de la promoción.

IMPORTANTE: todos los descuentos ofrecidos no tienen tope de reintegro y aplicarán exclusivamente pagando con BNA+ MODO.

Para acceder a este beneficio, aquellas personas que no tengan tarjeta de crédito del Banco Nación podrán sacarla y usarla de manera digital al instante, a través de BNA+ o en la web del Banco: www.bna.com.ar

Todos los detalles de esta oferta que el BNA tiene preparada para sorprender a los niños de la familia se pueden ver en: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelnino25.

Banco Credicoop

Los descuentos de Banco Credicoop con MODO están pensados para las siguientes fechas:

7 y 8. Unicenter y Portales: 20% de ahorro sin tope en comercios adheridos.

Del 7 al 28. Sportline y 47 Street: Jueves 30% de ahorro. Tope $15.000 por usuario. .

Del 9 al 16. Día de la niñez: 20% de ahorro en comercios adheridos. Tope $10.000 por usuario.

Del 9 al 31. Show sport. Sábado y domingo 25% de ahorro. Tope $25.000 por usuario.

Del 11 al 25. Under Armour: Lunes 20% de ahorro. Tope $10.000 por usuario.

Del 11 al 25. Sporting. Lunes y miércoles 20% de ahorro. Tope $15.000 por usuario.

Del 16 al 31. Depormanía: Todos los días 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Tope $10.000 por usuario.

Beneficios con MODO y TARJETAS CABAL:

Del 4 al 17. Coto día de la niñez: hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados juguetería y rodados para niños/as.

Del 12 al 15. Día de la niñez Credicoop: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 20% adicional con MODO con tope de hasta $60.000 y 9 cuotas sin interés en comercios adheridos.

16 y 17. Especial Coto: hasta 40% de ahorro. Tope hasta $18.000 por usuario

Hasta el 31. Frávega: Todos los días hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

MODO

Todos los días desde 9 al 16 de agosto inclusive, las personas que paguen con MODO desde la app bancaria en comercios adheridos, accederán a un 20% de reintegro, con un tope de hasta $10.000 por banco. Además, el beneficio está disponible tanto para compras presenciales y online, según la modalidad de cada comercio.

La promoción aplica en marcas destacadas como Somos los Juguetes, Giro didáctico, Sporting, MegaSport, La Casa del audio, Oncity, Compañía de Juguetes, entre otros comercios de todo el país.

El beneficio es acumulable con otras promociones bancarias que apliquen pagando con MODO, lo que permite a los usuarios maximizar sus ahorros en esta fecha tan importante

Los bancos que participan de la promoción son: Banco Galicia, BBVA, Macro, Banco Nación, Santander (sólo con Visa), Credicoop, Ciudad, BUEPP, Banco de Corrientes, Banco del Sol, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz.

Para más información sobre comercios adheridos y condiciones completas de la promoción, ingresar en: https://www.modo.com.ar/promos/diadelnino-agosto25

NUBI

La fintech de Grupo Comafi ofrece beneficios flexibles y promos exclusivas para colaboradores

En el marco del Día del Niño, Nubi, lanza propuestas que permiten a las empresas acompañar a sus colaboradores con mayor libertad y flexibilidad.

A través de una tarjeta digital prepaga, los empleados pueden elegir el regalo ideal para sus hijos, comprando en tiendas físicas u online, sin restricciones de categoría ni necesidad de limitarse a proveedores específicos. Además, los usuarios de #ClubNubi accederán a un 10% de descuento exclusivo en las tiendas Apio Verde Juguetería y Yenny, mediante un código especial disponible en la plataforma. Con esta propuesta, Nubi busca seguir ampliando el bienestar corporativo en fechas clave para las familias.

Carrefour

Con motivo del Día del Niño, Carrefour Argentina lanza su nuevo catálogo con una propuesta pensada para todas las familias.

Hasta el 17 de agosto, los clientes podrán acceder a promociones exclusivas, con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, descuentos de hasta 20% en bicicletas, y juguetes desde $4.999, tanto en tiendas físicas como en carrefour.com.ar.

El catálogo incluye una selección de licencias oficiales como Burago Fórmula 1, Stitch, Barbie, Marvel, Hot Wheels, Disney, Spiderman, Paw Patrol, Gabby Dollhouse y Bluey, entre otras. Además, se destacan rubros como scooters, rollers, andadores, monopatines y juegos de mesa, ideales para todas las edades.

Mejores precios: juguetes desde $4.999 y sets promocionales a $9.999, $14.999 y más. Licencias oficiales: encontrá productos de Burago Fórmula 1, Stitch, Barbie, Marvel, Disney, Spiderman, Hot Wheels, Gabby Dollhouse, Paw Patrol, Bluey y muchas más. Ofertas exclusivas: - 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, calzado y puericultura

- Hasta 20% de descuento pagando en un pago en bicicletas seleccionadas. - 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, calzado y puericultura- Hasta 20% de descuento pagando en un pago en bicicletas seleccionadas. Variedad de rubros: - Juguetes clásicos y didácticos

- Scooters, rollers, andadores y monopatines

-Juegos de mesa como ajedrez, torre de madera o memotest - Juguetes clásicos y didácticos- Scooters, rollers, andadores y monopatines-Juegos de mesa como ajedrez, torre de madera o memotest

