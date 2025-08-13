El próximo domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño 2025 en Argentina, una fecha especial para agasajar a los más pequeños de la familia. Este año, la jornada coincide con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y con un fin de semana largo, ya que el viernes 15 será no laborable con fines turísticos.

Día del Niño 2025: confirmaron la fecha definitiva en Argentina

En este contexto, bancos, billeteras virtuales y clubes de beneficios lanzaron promociones exclusivas para facilitar la compra del regalo ideal. Muchas de estas ofertas incluyen descuentos, reintegros y planes de cuotas sin interés, tanto para compras online como presenciales, en rubros como jugueterías, indumentaria, librerías y tecnología.

Principales beneficios para el Día del Niño

Club La Nación : hasta un 30% de descuento en marcas como Alparamis, Tienda Rasti, Kids Point, GoSmart, Miñoqui, Baires It y más.

Banco Nación: 25% off en indumentaria y 20% en jugueterías y librerías hasta el 17 de agosto, con hasta 12 cuotas sin interés. Adicional del 10% para pagos con Mastercard y 5% extra para clientes que cobren su sueldo en la entidad.

Banco Provincia : el sábado 16 de agosto, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, jugueterías, perfumerías, bicicleterías y librerías, con tope de $20.000 por transacción.

MODO: 20% de reintegro en comercios adheridos hasta el 16 de agosto pagando con su app o QR de bancos asociados.

Naranja X : 14 cuotas sin interés en productos seleccionados del 11 al 17 de agosto y hasta 12 cuotas todos los días. Descuentos de hasta 25% en categorías como juguetes, bicicletas y electrónica, además de 2x1 en cines y beneficios en supermercados.

Mercado Libre: hasta 40% off en deportes, juegos y juguetes, con hasta 18 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

