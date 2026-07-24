A un año del Decreto 562/2025: cómo se consolidó el regreso al nombre histórico de "Día del Niño"

A casi un año de la publicación del Decreto 562/2025, el regreso oficial del nombre "Día del Niño" quedó plenamente incorporado al calendario argentino. La medida, impulsada por el Gobierno nacional y publicada en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025, estableció que la celebración se realizará cada año el tercer domingo de agosto, recuperando una denominación histórica profundamente arraigada en la sociedad.

Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y cómo queda el fin de semana largo

En 2026, la fecha volverá a celebrarse el domingo 16 de agosto, manteniendo la tradición que reúne a millones de familias en todo el país con actividades recreativas, encuentros, regalos y propuestas destinadas a los más pequeños.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El decreto no solo fijó oficialmente la fecha de la celebración, sino que también fundamentó la decisión en el reconocimiento de la importancia de la infancia dentro de la sociedad argentina. En sus considerandos, el Poder Ejecutivo destacó que los niños constituyen un pilar fundamental de la Nación, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad, y señaló que la festividad representa una tradición consolidada desde hace décadas.

La normativa se apoya en el marco jurídico vigente de protección de la niñez. Entre sus fundamentos cita la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 e incorporada a la Constitución Nacional con jerarquía constitucional a través de la Ley 23.849.

Asimismo, recuerda lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce la responsabilidad compartida del Estado, las familias y la comunidad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia.

La legislación argentina considera niño a toda persona desde la concepción hasta los 18 años de edad, de acuerdo con la interpretación establecida en la Ley 23.849. Bajo ese marco, el Gobierno sostuvo que la celebración constituye una oportunidad para promover la reflexión sobre los derechos de la infancia, fomentar el juego y fortalecer los vínculos familiares.

Qué hacer durante el Día del Niño: actividades gratuitas para chicos en el fin de semana largo, en CABA y GBA

Uno de los principales cambios introducidos por el Decreto 562/2025 fue el regreso oficial al nombre "Día del Niño", dejando atrás la denominación "Día de las Infancias", utilizada por distintos organismos públicos durante los últimos años con el objetivo de promover una mirada más inclusiva sobre las diversas formas de vivir la niñez.

La decisión generó debate en su momento, aunque el Ejecutivo argumentó que la expresión "Día del Niño" forma parte de la tradición cultural argentina y continúa siendo la denominación más reconocida por la población. Con el paso de los meses, la nueva normativa terminó consolidando nuevamente ese nombre en la comunicación oficial y en la mayoría de las campañas institucionales y comerciales.

En paralelo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ratificó que en 2026 la celebración volverá a realizarse el 16 de agosto, manteniendo el criterio fijado por el decreto y dando previsibilidad tanto al sector comercial como a las familias.

Como ocurre cada año, la entidad también impulsa campañas destinadas a destacar el valor del juego como herramienta para el desarrollo infantil. En los últimos años, uno de los ejes principales ha sido promover momentos compartidos entre adultos y niños, incentivando actividades presenciales por encima del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Día del Niño por Nacer: origen, significado y cómo se conmemora cada 25 de marzo

La historia del Día del Niño en Argentina ha tenido varias modificaciones de calendario. Durante muchos años la celebración se realizó el primer domingo de agosto, mientras que en 2003 pasó al segundo domingo con el objetivo de facilitar las compras familiares una vez percibidos los salarios.

Posteriormente, en 2013, la fecha volvió a modificarse y comenzó a celebrarse el tercer domingo de agosto, criterio que finalmente quedó institucionalizado mediante el Decreto 562/2025 y que desde entonces se mantiene como referencia oficial para todos los años.

LV