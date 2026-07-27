Los estrenos de series y películas más esperados de agosto en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max

El mes de agosto llega con una potente renovación en las grillas de entretenimiento digital, marcando el regreso de varias historias consagradas y el debut de ambiciosos proyectos.

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Durante las próximas semanas, las firmas líderes del sector desplegarán una estrategia competitiva dividida entre cierres de temporadas masivas, documentales de figuras deportivas de renombre y películas reconocidas en el circuito de festivales. Esta amplia variedad de contenidos promete mantener una oferta constante para todos los perfiles de suscriptores a lo largo del mes.

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Los imperdibles estrenos que traerá Netflix en agosto

En el caso de Netflix, la plataforma concentrará la atención del público con producciones de gran envergadura narrativa. El 5 de agosto marcará el lanzamiento de la segunda y última parte de Cien Años de Soledad, la ambiciosa adaptación de la obra de Gabriel García Márquez que pondrá fin a la historia de la familia Buendía en Macondo.

Asimismo, el catálogo sumará el 20 de agosto la quinta y última temporada del drama juvenil Outer Banks, el esperado documental deportivo Mourinho, el 11 de agosto y el tenso thriller mexicano La Captura el 21 de agosto.

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Las apuestas de Prime Video y HBO Max para dominar el suspenso y la acción

Por su parte, Prime Video encabezará sus lanzamientos del mes con el regreso de una de sus franquicias de acción más exitosas. El 12 de agosto estrenará la cuarta temporada de Reacher, que enviará al investigador a una peligrosa misión en Nueva York. La oferta del servicio se completará a partir del 5 de agosto con el debut de la serie dramática Sterling Point y la llegada del esperado documental Novak Djokovic: El lobo en invierno, programado para el 20 de agosto.

En tanto, HBO Max apostará fuertemente por una combinación de cine de autor aclamado y grandes producciones de ficción. La plataforma sumará a su oferta cinematográfica títulos multipremiados como Perfect Days el 4 de agosto y el drama judicial Anatomía de una caída el 6 de agosto. El plato fuerte en materia de series llegará el 17 de agosto con el estreno de Linternas, la nueva apuesta del universo de DC, además del filme de terror corporal La hermanastra fea el 18 de agosto.

Disney+ revive sus franquicias clásicas y suma animación para la familia

Para completar el mapa mensual de novedades, Disney+ sostendrá su propuesta apoyándose en sus marcas más reconocidas por el público infantil y juvenil. La gran sorpresa de la grilla llegará el 14 de agosto con el estreno de Camp Rock 3, la esperada continuación musical que reunirá a la banda Connect 3 con una nueva generación de talentos. La plataforma también integrará a su grilla el especial animado Yellow Mirror de Los Simpson el 26 de agosto y la llegada de la cinta de Marvel Venom: The Last Dance el 25 de agosto.

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El calendario de la plataforma del ratón se enriquecerá además desde los primeros días del mes con el debut de la tercera temporada de Wizards Beyond Waverly Place y el lanzamiento de Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi el 5 de agosto. De esta manera, el mapa general del streaming para agosto ofrece una agenda equilibrada donde la acción, el drama literario y el entretenimiento familiar se repartirán de forma estratégica semana a semana.

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