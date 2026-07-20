Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en HBO Max: cuándo llega la esperada secuela

La espera llegó a su fin para los fanáticos de una de las franquicias de lucha más icónicas y viscerales de la historia de la cultura pop. "Mortal Kombat II", la secuela directa del filme lanzado en 2021 y basado en el emblemático videojuego creado por Ed Boon y John Tobias, ya tiene fecha confirmada para su desembarco en el catálogo de HBO Max: estará disponible para todos los suscriptores a partir de este viernes 24 de julio.

La producción busca elevar la vara en comparación con su antecesora, prometiendo una propuesta cargada de secuencias de acción de alta intensidad, artes marciales impecablemente coreografiadas y, por supuesto, la violencia explícita y los infaltables fatalities que definieron la identidad de la saga.

Netflix lanza el tráiler final de Cien años de soledad y confirma el desenlace de la saga de los Buendía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La llegada de Johnny Cage y la amenaza de Shao Kahn

En esta nueva entrega, la trama se adentra de lleno en las consecuencias de los eventos previos y sigue los pasos de los defensores del Reino de la Tierra (Earthrealm). Los campeones sobrevivientes deberán reorganizarse y sumar nuevas fuerzas para hacer frente a la amenaza más grande que hayan conocido hasta el momento: las huestes oscuras del Inframundo, lideradas esta vez por el implacable y despiadado tirano Shao Kahn.

"Mortal Kombat II" tiene fecha confirmada para su desembarco en el catálogo de HBO Max: estará disponible para todos los suscriptores a partir de este viernes 24 de julio.

La gran atracción y novedad de esta secuela radica en la incorporación del aclamado actor Karl Urban (reconocido por sus papeles en The Boys y Lord of the Rings), quien se pone en la piel del carismático, egocéntrico y habilidoso luchador Johnny Cage. La llegada de este icónico personaje no solo aporta un pilar fundamental de comedia y acción al grupo de héroes, sino que promete ser una pieza clave en el esquema táctico para evitar la destrucción absoluta de la humanidad.

Un estreno clave para los amantes del cine y los videojuegos

El lanzamiento de Mortal Kombat II refuerza la apuesta de la plataforma por expandir universos cinematográficos derivados del mundo del gaming, un género que atraviesa una época dorada en la industria del entretenimiento. Con un despliegue visual renovado, efectos especiales de última generación y un elenco que combina rostros conocidos con grandes especialistas en artes marciales, la película se posiciona como uno de los tanques de streaming más importantes del mes.

La historia real de "23000 vidas", la nueva película de Netflix inspirada en el rescate de miles de refugiados en el Mediterráneo

A partir de las primeras horas del viernes 24 de julio, los usuarios de HBO Max podrán disfrutar de esta sangrienta travesía desde la comodidad de sus hogares, en lo que promete ser un hito imperdible tanto para los seguidores más acérrimos de la franquicia como para los amantes del cine de acción fantástico.

API