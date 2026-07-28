“Perdiendo el juicio”, el éxito español en Netflix que arrasa en número de reproducciones

Las series españolas se imponen en el catálogo de Netflix y un nuevo éxito arrasa en la plataforma y se ubica en los más alto del ranking de reproducciones a nivel global. Se trata de “Perdiendo el juicio”, mezcla los secretos de la alta sociedad y el drama judicial con un ritmo ágil de thriller psicológico y se ha convertido en uno de los fenómenos “maratoneables” del momento en España.

La historia sigue a Blanca, una abogada de prestigio impecable cuya vida personal y laboral parece trazada al milímetro. La protagonista principal no sólo debe enfrentarse a un sistema legal lleno de trampas, sino también a la reaparición de un trauma de su pasado que amenaza con desestabilizar su salud mental.

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Desde su estreno el 12 de junio de 2026 irrumpió con fuerza en el Top 10 de series más vistas en Netflix en más de 40 países y reafirma la posición de España como uno de los centros de reproducción más rentables. Aborda dilemas sobre la justicia, el privilegio de las élites y la salud mental, debates que resuenan fuertemente en el público contemporáneo.

El elenco combina figuras consolidadas del cine español con jóvenes promesas, logrando una química en pantalla que aporta realismo y peso dramático. La producción tiene como eje a Amanda Torres Holgado, una abogada de prestigio cuya carrera se derrumba de manera abrupta tras un episodio ocurrido en pleno juicio. Desde ese punto de quiebre, la historia avanza entre causas judiciales poco convencionales, vínculos personales tensionados y la necesidad de reconstruir una identidad profesional desde cero.

Con diez episodios de aproximadamente 50 minutos, la primera temporada propone un relato continuo que combina los clásicos procedimientos legales con conflictos emocionales. La llegada a Netflix amplía su alcance internacional y refuerza la presencia de producciones españolas dentro del género judicial.

El papel protagónico está a cargo de Elena Rivera, quien interpreta a Amanda Torres Holgado. La actriz, reconocida por trabajos previos en la televisión española, encarna a una abogada brillante que debe rehacer su vida tras el colapso de su carrera.

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Manu Baqueiro interpreta a Gabriel Ochoa, el único abogado que acepta darle una oportunidad laboral a Amanda en su peor momento. Su personaje rompe con los estereotipos del género y funciona como una figura clave dentro del nuevo bufete.

El elenco principal se completa con Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, Eloy Azorín y María León, entre otros. Además, la serie cuenta con un amplio reparto secundario que acompaña el desarrollo de los distintos casos judiciales.

La estrategia de la serie española “Perdiendo el juicio”: qué implica la fórmula de cliffhanger

Con giros de guión al final de cada episodio, la serie utiliza la clásica fórmula del cliffhanger para incentivar la reproducción continua, el que consiste en tre pasos:

- Establecer una promesa

- elevar la tensión al máximo

- Cortar la narración en el peor momento posible

La fotografía sobria y una banda sonora envolvente construyen una atmósfera de tensión constante que caracteriza a las grandes ficciones de intriga. El título “Perdiendo el juicio” juega con un doble sentido brillante: la lucha en los tribunales y la paulatina pérdida del control emocional de su personaje principal.

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Todo cambia de la noche a la mañana cuando decide aceptar la defensa de un caso sumamente complejo: un crimen mediático que involucra a una de las familias más poderosas del país.

Aunque la primera entrega resuelve la trama principal del juicio, los creadores han dejado suficientes hilos conductores abiertos como para desarrollar una continuación. El volumen masivo de horas vistas es, en el modelo de negocio de Netflix, el indicador clave que abre la puerta a una segunda temporada.

PM